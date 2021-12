La dedicada selección de denominaciones españolas de la mano de la bodega de vinos de Club Masterchef Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 13:39 h (CET)

Hoy en día, MasterChef es el programa para cocineros con talento más famosos en España, ya que desde su estrena en el país ha servido, entre otras cosas, para que se conozca mucho más acerca de la tradición gastronómica española.

No obstante, para dar el siguiente paso, esta marca registrada también ha decidido enfocarse en crear el Club MasterChef. A través de esta marca se comercializa una colección exclusiva de los mejores vinos españoles, seleccionados cuidadosamente y cuya calidad ha sido certificada por uno de los mejores sumilleres de España, Javier Gila.

El secreto de los vinos más representativos de la gastronomía de España El Club MasterChef se creó con la finalidad de reunir en un solo lugar la colección de vinos de la mejor calidad que son producidos en el país. La amplia variedad de bebidas que agrupa han sido todas seleccionadas por el pentacampeón de las competiciones de sumilleres de España y finalista en varios campeonatos internacionales, Javier Gila. La bodega de vinos MasterChef la componen 8 de los vinos nacionales de la más alta calidad, entre los cuales se puede mencionar al Tempranillo de Ribera del Duero, que es precisamente uno de los más destacados o el Syrah de la Tierra de Castilla-La Mancha, que se caracteriza principalmente por su intenso sabor y por ser el ideal para acompañar fiambres, quesos y comidas especiadas. Club MasterChef logra que las personas tengan al alcance el poder vivir una experiencia única y completa a nivel gastronómico, pudiendo adquirir incluso cajas completas de vinos cuidadosamente seleccionadas a precios al alcance de la mayoría.

¿Cuáles son los vinos destacados de la colección de Club MasterChef? Entre los más destacados de su bodega también se pueden mencionar su selección de vinos blancos, entre los que se encuentran por ejemplo el Sauvignon Blanc, proveniente de una cosecha caracterizada por ser sumamente aromática y cuyo sabor lo convierte en un acompañamiento ideal para comidas picantes y mariscos. Por otro lado, el Cava de Brut, posee un sabor que se caracteriza principalmente por sus delicados y deliciosos matices frutales, que lo presentan como la opción más conveniente para quienes desean acompañar aperitivos o cocteles. En esta misma categoría de vinos también está el Albariño de Rías Baixas, un vino de muy alta calidad que frecuentemente suele usarse para acompañar paellas y/o carnes blancas.

Se puede decir que la selección de vinos seleccionados del Club MasterChef junto al experimentado sumiller Javier Gila, son una excelente forma de no solamente de satisfacer los paladares más exigentes en cuando a vinos se refiere, sino también de promocionar en el mundo la gastronomía y los vinos españoles.

