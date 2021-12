Perder peso sin pasar hambre es posible, por Labella Nutrición Emprendedores de Hoy

Hay una gran parte de la sociedad que acude a un dietista, bien sea para bajar de peso, aumentar masa muscular o para lograr una alimentación más saludable. Sin embargo, aunque haya una gran motivación, existe un alto porcentaje de personas que no logran cumplir su meta, pues normalmente siguen regímenes alimenticios muy estrictos que no se adaptan a su estilo de vida, por lo cual dejan de ser viables.

Según la dietista onlineIrene Labella, es posible perder peso, o conseguir cualquier objetivo, mediante una alimentación saludable, sin pasar hambre y sin restricciones alimentarias. Para ello, se debe adoptar un plan de alimentación acorde a las necesidades de cada cliente, que le permita adquirir buenos hábitos a largo plazo y enseñarle, a nivel cognitivo, algunas estrategias para interiorizarlos.

Labella Nutrición, dietista online y asesoría nutricional personalizada La alimentación es fundamental para mantener el organismo en perfecto estado de salud. Es por ello que consumir productos adecuados, saludables y en las porciones requeridas para cada persona es imprescindible en cualquier plan de alimentación.

Sin embargo, las rutinas y el día a día, muchas veces, dificultan adquirir un estilo de alimentación saludable. La mayoría de las veces, las personas optan por comidas de preparación rápida (ultraprocesados) que no aportan los nutrientes necesarios para el organismo. Cuando deciden modificar sus hábitos, utilizan dietas muy estrictas que no logran cumplir, dejando a un lado la salud y la buena nutrición, pensando solo en tener el cuerpo soñado.

Es por ello que el equipo de Labella Nutrición ofrece el servicio de dietista online, mediante el cual se podrá acceder a un plan de alimentación 100% personalizado, con seguimiento privado de la dietista profesional Irene Labella, destacado por permitir la adopción de un estilo de vida saludable, sin tener que renunciar al consumo de ciertos alimentos ni tener que pasar hambre.

¿En qué consiste el método Labella? Irene Labella es dietista especializada en todas las etapas vitales, además de ser dietoterapeuta y dietista deportiva. El servicio de dietista online está diseñado para asesorar a aquellas personas que necesiten mejorar sus hábitos de alimentación con fines estéticos o con la meta de alcanzar un estilo de vida más saludable.

El método Labella consiste en la asesoría nutricional adaptada a las necesidades de cada cliente, utilizando como base la dieta mediterránea. Este tipo de alimentación es posible seguirla durante el resto de la vida y contribuye a evitar la malnutrición y las enfermedades o trastornos de todo tipo. Tal y como afirma la OMS, la dieta mediterránea aporta los alimentos necesarios en las proporciones y cantidades adecuadas para el correcto funcionamiento del organismo. Además, se adapta totalmente a los requisitos de las personas con alergias e intolerancias alimentarias.

Seguir una alimentación saludable de una forma que no interfiera en el día a día de las personas ni en sus gustos es posible gracias al método Labella. El equipo de esta dietista online ha ayudado a cientos de usuarios a empezar una alimentación saludable y no abandonarla. Los que estén dispuestos a empezar esta nueva etapa de la vida, pueden consultar la información en la página web del equipo o en su Instagram: @labellanutricion.

