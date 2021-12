La importancia del arte y la música en la sociedad según Jordi Cuxart Teres Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 16:52 h (CET) Durante miles de años, los seres humanos han creado formas diferentes de arte y artesanía según explica Jordi Cuxart. El arte es una parte integral de las culturas y las sociedades. A raíz de la cuarentena vivida por el Coronavirus, países de todo el mundo están haciendo todo lo posible por preservar y revivir la creación de arte y la educación cultural en las escuelas, asegura Jordi Cuxart Teres La artesanía y las artes son parte de la identidad personal y social de todas las culturas del mundo, reflejan los sentimientos, las creencias y la forma de actuar de una sociedad. Cuando se estudia la historia pasada y de los antepasados existe capacidad de comprender más acerca de las personas a lo largo de esa época debido a sus artes y oficios asegura Jordi Cuxart. Más allá de un nivel cultural y de patrimonio, muchas economías del mundo dependen del turismo para vivir y una de las principales razones para atraer al turismo son las artes y la cultura que ofrece un país. Si se observa las listas de países más visitados del mundo, Francia e Italia siempre ocupan las primeras posiciones. Jordi Cuxart Teres aclara que son países con un gran legado cultural y artístico.

El arte y la música van ligadas a la raza humana. No hay posibilidad del uno sin el otro. Como humanos, existe la necesidad de hacer y crear. Las personas siempre han encontrado que la música es importante en sus vidas de manera emocional, o para la interpretación, el baile, la creación artística, explica Jordi Cuxart.

Por ejemplo, en la cultura europea o norte americana, la música clásica o los conciertos son parte importante de la vida de las personas. La gente acostumbra a escuchar música en equipo electrónico, o dentro de un medio de transporte, en ordenadores, TV, entre otros. Escuchar música se ha convertido en una experiencia personal y en un momento íntimo, asegura Jordi Cuxart Teres, quien vive muy de cerca esta experiencia. Asistir a un concierto es exclusivo porque ofrece la alegría de escuchar a músicos en vivo.

Desde los principios de la humanidad se empezaron a establecer distintos grupos de personas de acuerdo a unas características. Una de las características fue la cultura y tradición, aclara Jordi Cuxart. Fue de esta forma cómo surgió la música en las distintas sociedades alrededor del mundo. La cultura forma parte de la educación y la música forma parte de esta. La música fortalece la interacción social, integra a determinados entornos y grupos sociales. La música se define como medio capaz de comunicar los distintos hechos y facetas de la vida humana.

Además, Jordi Cuxart Teres añade que la música puede estimular la mente, uno es consciente de las melodías, la armonía, los ritmos, el color de los sonidos en definitiva la música transmite información y sentimientos. La escucha intencional y atenta es una experiencia increíble, la música de concierto es la música que no solo es agradable, sino que además engrandece el alma.

A lo largo de la historia, desde hace muchos siglos, que la música proporciona una respuesta emocional y se ha utilizado en medicina y terapias recreativas. Jordi Cuxart expone que esto se debe a que la música puede tener un efecto u otro en el estado de animo de una persona.

La música mejora la coordinación física y la expresión. Tocar instrumentos, organizarse en grupo y crear piezas de arte musicales implica una gran coordinación física y mental. Para Jordi Cuxart Teres esto es una forma de escape de la vida, o una alternativa de expresión y comunicación.

Cuando se habla de música en la educación, continua Jordi Cuxart, los estudiantes aprenden varios valores necesarios. La música les ayuda a mejorar sus capacidades de comunicación y a desarrollar cualidades artísticas. Cuando uno estudia o compone música, no solo debe comprender y descifrar los símbolos distintivos en un pentagrama, sino que también debe descubrir la forma de ejecutarlos de manera correcta. La música es fundamental para desarrollar bien el oído junto con la habilidad ensayar, analizar y autocriticar la interpretación musical.

La música a menudo se ve como una disciplina adicional que no es esencial en la educación, pero en los últimos años el papel de la música en la educación ha ido ganando terreno. El papel de las artes y la música en la sociedad ocupan un gran puesto en las personas y su cultura, aportan experiencias infinitas y, fomentan los talentos que se utilizan en diferentes disciplinas y profesiones. Las humanidades, el arte y la música son esenciales para que los humanos complementen sus vidas en cualquier sociedad actual, concluye Jordi Cuxart Teres.

