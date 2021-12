Club Notegés premia a Cano & Pujol por su innovación en tiempos de pandemia Emprendedores de Hoy

Con un premio por ser la gestora comercial con más cifras de negocio en todo el territorio español, Neus Cano fue reconocida por el Club Notegés, una organización que une a más de 240 inmobiliarias y más de 800 agentes.

A su vez, Cano & Pujol Prime Real Estate, compañía a la que pertenece la galardonada, obtuvo el cuarto puesto dentro de las agencias con un mayor crecimiento de ventas y facturación de toda España.

El Club Notegés reconoció a una agencia que, a pesar de la pandemia de coronavirus, incrementó su facturación en un 25% durante 2020, por eso el premio Cano & Pujol se destaca por ser pionera en la revolución digital inmobiliaria.

Colaboración e innovación para crecer dentro del mercado inmobiliario Después de años de trayectoria, se consolida a la agencia como una de las más importantes del país con este premio. Cano & Pujol actualmente cuenta con un equipo de más de 20 personas, dos oficinas y la apertura de una tercera en breve. Su operatoria se extiende en distintos territorios. Desde Sant Cugat del Vallès, donde se encuentra su oficina central, han logrado la comercialización de apartamentos de lujo en Miami, Estados Unidos.

La empresa, que fue fundada por David Cano y Eva Pujol, nació como un emprendimiento familiar y siempre apostó por la colaboración entre inmobiliarias para conseguir ampliar la cartera de clientes. “Las otras inmobiliarias no deben ser vistas como competidoras, sino como posibles colaboradores que nos permiten llegar más lejos”, ha comentado David Cano. “Formar parte de asociaciones como Agora, Club Notegés, nutre a los profesionales con nuevos puntos de vista y enriquece el debate en torno a la actividad”, agregó el actual CEO de Cano & Pujol.

A lo largo de su trayectoria, Cano & Pujol ha sido pionera en marketing inmobiliario y ha implementado nuevas técnicas de gestión que lograron convertir los procesos de compra y venta más efectivos. “Cada propiedad es única, lo que significa que nuestro servicio también debe serlo”, aseguró David Cano.

Cano & Pujol, además, integró en su sistema de trabajo diario el uso del Big Data y la inteligencia artificial, con el objetivo siempre de vender el inmueble en el menor tiempo y al mejor precio posible. Los clientes satisfechos y las recomendaciones personales han hecho crecer a la agencia.

Implementación de firma digital La pandemia, un tiempo de crisis, fue aprovechado por Cano & Pujol para innovar y romper las barreras entre lo presencial y lo digital, en una época en la que muchas personas se dieron cuentan de que no estaban cómodas en sus viviendas. Para el sector inmobiliario ha sido un punto de inflexión, ya que muchos propietarios pusieron sus viviendas en el mercado. La demanda creciente en la actualidad apunta a hogares con espacios más amplios, silenciosos, cercanos a espacios verdes y también alejados de las grandes ciudades.

En estos tiempos agitados, la agencia pudo llegar a más clientes por medio de tours virtuales y la tecnología 3D. Con la implementación de la firma digital han logrado cerrar acuerdos de compraventa o reservas condicionadas, innovaciones que hoy han tenido su premio. Cano & Pujol llegó ya a contar en su equipo con la mejor gestora comercial del país y alcanzó la cuarta posición dentro de las inmobiliarias que más crecieron, una performance que a futuro solo se muestra aún más ascendente.

