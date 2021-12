"Esta Navidad celebramos que volvemos", el nuevo anuncio de El Almendro Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 16:40 h (CET) El Almendro vuelve con un spot que narra una historia cercana y especial, protagonizada por Lolita Flores y sus hijos la actriz Elena Furiase y el músico Guillermo Furiase, en el que el tradicional jingle "Vuelve a casa por Navidad" ha sido versionado a un ritmo más actual y cercano. Con esta campaña, El Almendro celebra que vuelve a acompañarnos en los momentos especiales El Almendro, marca perteneciente a Delaviuda Confectionery Group, regresa con el spot ¨Vuelve a casa por Navidad¨, uno de los anuncios más emblemáticos y esperados de estas fechas.

El Almendro vuelve, y lo hace con más fuerza, para emocionar al espectador con una historia cercana y especial. Introduciéndose en los hogares de una forma diferente a la que vienen acostumbrando desde hace décadas, para mostrar qué sucede en la intimidad de los hogares, tras la tradicional cena de Nochebuena.

La novedad de este año cuenta con Lolita Flores y sus hijos Elena y Guillermo Furiase, que, junto con algunos familiares, interpretan y representan estos momentos de intimidad y, entre cantos y risas, versionan el tradicional jingle “Vuelve a casa por Navidad”. “Hemos trabajado muy a gusto con El Almendro. Ha sido mágico poder revivir esos momentos de cánticos, risas, cariño y emoción, tan característicos en nuestra forma de vivir la Navidad” , declara Lolita Flores. Gracias a esta canción, El Almendro celebra con optimismo la vuelta de su emblemático anuncio, evocando los momentos navideños de emoción y alegría, que no pudimos vivir y disfrutar la pasada Navidad.

El Almendro “vuelve cada Navidad” a los hogares de los espectadores, en esta ocasión, evoluciona su tono de comunicación, transmitiendo que “volver a casa” es además la alegría de disfrutar y vivir el momento, es compartir y disfrutar de nuestros seres queridos.

"Esta Navidad tenemos mucho que celebrar. Celebramos que volvemos. En El Almendro seguimos apostando por nuestro spot navideño para reivindicar nuestros valores, la emoción, la reunión y el disfrute con los “nuestros” en estas fiestas tan señaladas”, declara Francisco Rodríguez director general de la Unidad de Negocio de Marcas en Delaviuda Confectionery Group.

El año pasado, la marca decidió no emitir su tradicional anuncio, en coherencia con la situación de pandemia. Una decisión sin precedentes para una marca que nunca había fallado a su cita navideña desde hace 40 años.

En esta ocasión, el spot se ha realizado de la mano de la agencia independiente &Rosàs.

