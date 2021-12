SATECMA regresa nuevamente a la feria Fruit Attraction Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 14:16 h (CET) La empresa SATECMA, con más de 40 años de experiencia en el mercado, participó en una de las mayores ferias agrícolas , Fruit Attraction, en IFEMA Tras un año difícil por el contexto de pandemia, SATECMA ha regresado a la feria más importante del sector agrícola, Fruit Attraction, celebrada en IFEMA del 5 al 7 de octubre de 2021.

En el marco de la feria, SATECMA ha presentado diversos productos especiales focalizados en mejorar los cultivos agrícolas, como son los fertilizantes FOL CRECIMIENTO, que mejora la aptitud fisiológica del cultivo previa a su entrada en producción y FOL MADUREZ, que favorece los procesos fisiológicos de engorde y maduración de frutos. Además, la empresa química presentó su nuevo producto diseñado para el tratamiento de balsas de riego, el TECMA BLUE AQUA, que actúa de forma física como filtro reductor de la radiación solar impidiendo así la proliferación de algas al anular la función fotosintética. No podía faltar en la feria el TECMA PERMA 50 HDT, uno de los productos más conocidos de la compañía, que está especialmente indicado en tratamientos de limpieza y acondicionamiento de sistemas de riego, y almacenamiento de agua no potable.

“Para SATECMA ha sido un nuevo hito participar de nuevo en Fruit Attraction, tras un periodo complicado para el país debido a la pandemia. En el marco de la feria, contamos con múltiples soluciones para el sector agrícola que se han convertido en una seña de identidad. Además, en la feria, se han presentado nuevas innovaciones de las que se está orgullosos porque son respetuosas con el medio ambiente y, a la vez, se trata de nuevas tecnologías indicadas para mejorar los cultivos”, manifiesta Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define la misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma como partner tecnológico de los clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.

