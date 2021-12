La marca de cosmecéutica, Sibari Republic, ha abierto una tienda en Madrid

Sibari Republic es la marca de cosmecéutica del momento. Su objetivo es cuidar la salud cutánea de las personas. Una minuciosa elección de los ingredientes, formulados en la concentración exacta, que dan como resultado 5 productos que conforman un tratamiento completo, respaldado en unos rigurosos estudios de eficacia. Ahora, la firma ha abierto una tienda en Madrid en c/Hermosilla, 29. ¿Un plus? Ofrecen un 50% en toda la gama hasta Navidades Sibari Republic es una marca creada por un equipo de científicos en activo que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos. A continuación, dan las claves para entender qué tipo de estudios se realizan para comprobar la EFICACIA de los productos:

Un producto cosmecéutico debe ofrecer calidad, eficiencia y transparencia. Es necesario que se realicen diferentes test de uso y de eficacia en voluntarios bajo control dermatológico para garantizar resultados visibles en la piel.

Test de uso. Sirve para verificar la aceptación, tolerancia cutánea y seguridad de los productos. Se realiza en voluntarios humanos, quienes se aplican la muestra durante X días. Paralelamente, se realiza un cuestionario al inicio y al final del ensayo, donde dan su opinión subjetiva sobre los productos.

Test de eficacia. Se trata de estudios de eficacia objetiva, pueden ser ensayos in vitro, in vivo o ex vivo y se utilizan diferentes equipos diseñados para analizar el estado cutáneo. Certifican que el producto evaluado cumple lo que promete.

Los estudios de eficacia cosmética son especialmente relevantes porque deben estar fundamentadas con pruebas apropiadas y verificables, incluidas las evaluaciones de expertos. Miden, por ejemplo, la profundidad de las arrugas, el nivel de hidratación, los niveles de grasa en la piel, etc.

Cada producto cosmecéutico está formulado para ejercer unas determinadas funciones que vienen reivindicadas en el etiquetado y, que deben ajustarse al cumplimiento de la legislación y a los datos que justifican que son funciones reales. Según el beneficio cosmético que defienda cada producto, se determina qué tipo y nivel de evidencia se necesita para probar su eficacia.

Los estudios desarrollados en voluntarios respetan reglas éticas y los productos probados son sometidos previamente a controles de seguridad, siguiendo métodos fiables.

A continuación, los cosmecéuticos de Sibari Republic para incorporar en rutinas faciales:

Anti-pollution Cleansing Gel

Este anti-pollution Cleansing Gel está diseñado para limpiar eficazmente sin exfoliar la suciedad superficial y las células muertas de la piel. Sus ingredientes activos ayudan a mantener los poros despejados para una piel suave, libre de imperfecciones… y del odiado smog.

48,00€

Radiance Toner

Una piel fresca, limpia y suave. El sueño de cualquiera y el resultado de sumar Radiance Toner a la rutina de limpieza facial.

El tónico de Sibari Republic no solo elimina con suavidad impurezas, residuos y células muertas superficiales, sino que también equilibra los niveles de humedad naturales de la piel cerrando poros y preparando la piel para los tratamientos posteriores.

45,00€

Sérum Origin

El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora.

115,00€

Anti-fatigue Eye Contour

Anti-fatigue Eye Contour ayuda a mejorar la textura de la piel haciendo que la delicada piel alrededor del ojo se vea más suave mientras mantiene la hidratación y elasticidad. Alivia la congestión y así crea una mirada juvenil, visiblemente más firme y fresca.

76,00€

Long-lasting hydration Calming Cream

Long-lasting hydration Calming Cream es una fórmula hidratante de larga duración. A prueba de horas infinitas y diseñada para calmar, hidratar y restaurar el equilibrio y la luminosidad a la piel. Una piel más suave y uniforme.

Combate la sequedad y elimina la piel sin brillo, deshidratada y fatigada. Indicada para piel cansada, sensible y estresada. Recomendado para hombres y mujeres.

84,00€

www.sibarirepublic.com