Análisis de los datos de paro de noviembre y proyección para diciembre 2021

jueves, 2 de diciembre de 2021, 14:04 h (CET) "En diciembre el paro podría bajar un 18,6% interanual, con un total de 3,16 millones de desempleados al finalizar el mes". Estas previsiones han sido dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco El Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de anunciar los datos de paro del pasado mes. En noviembre, el ritmo de crecimiento de la afiliación volvió a acelerarse. Un incremento interanual de un 3,8%, equivalente a 730.400 nuevos empleos. El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 19,75 millones de personas, un nuevo máximo histórico. Ya van ocho meses consecutivos con aumentos interanuales de la afiliación superiores al 3%, cosa que no ocurría desde junio de 2018.

En cuanto al número de parados registrados se redujo hasta los 3,18 millones de personas en situación de desempleo, (-2,28% intermensual), son 668.600 menos que hace un año, pero prácticamente los mismos que en noviembre de 2019. En los últimos 25 años hasta 2020, el paro subió en noviembre en 21 ocasiones y solo bajó en 4. Este noviembre de 2021 ha tenido una caída mensual de un 2,3%, algo inédito al tratarse de un mes tradicionalmente malo para el desempleo.

Por séptimo mes consecutivo, el número de parados volvió a acelerar su ritmo de reducción (-14,9% interanual; el mayor descenso, al menos, desde 1996), en especial entre los hombres (-18,1%; el desempleo femenino bajó un 12,5%).

Hay que recordar que a final de noviembre aún había 125.600 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 65.000 trabajadores menos que un mes antes.

El aumento de la afiliación se tradujo en un aumento generalizado en la firma de contratos. Así, en noviembre se han firmado 2,02 millones de contratos (+39,4% interanual). Los de mayor crecimiento fueron los indefinidos de tiempo completo (+128%).

El sector Servicios volvió a encabezar el aumento del empleo (+4,5% interanual). Y como viene siendo habitual, crecieron más los empleos asalariados (+4,3% interanual) que los no asalariados (+1,7%).

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “Los datos de afiliación, paro y contratación registrados siguen mostrando una fortaleza inesperada, y reabren el debate sobre la conexión entre la evolución de la economía y las cifras del mercado de trabajo. El reajuste sostenido a la baja de las previsiones de crecimiento no parece que haga mella aún sobre la buena evolución del empleo”.

“Ha crecido el empleo indefinido dieciséis veces más que el empleo temporal, con la incógnita sobre si está relacionado con las campañas de conversión en indefinidos de la Inspección de Trabajo y el exponencial crecimiento del empleo público. Para que la recuperación sostenida continúe hay que favorecer un marco regulador flexible y atractivo para la inversión y la creación de empleo, impulsar las políticas activas, apostar por la formación y recualificación, la colaboración público-privada contra el paro juvenil y de larga duración, así como la correcta absorción y ejecución de los fondos NextGen”, añade Blasco.

Para el próximo mes, el último del año (que analizará los datos de este mes de diciembre en curso), el director del Adecco Group Institute prevé que “en diciembre podría haber un ligero incremento de la afiliación (algo que ha ocurrido en los últimos ocho años), que se traduciría en una subida interanual de +3,8%, con 19,78 millones de ocupados. El paro bajaría 18,6% interanual, con un total de 3,16 millones de desempleados al finalizar el mes”

