Ovobank, el primer banco de óvulos de Europa, galardonado con el Premio Europeo de Medicina 2021 Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 13:28 h (CET) Ovobank ha recibido este reconocimiento europeo por ser a día de hoy un banco referente a nivel mundial en el envío de lotes de ovocitos criopreservados Ovobank, primer banco de óvulos de Europa, recibió el pasado martes en la capital francesa el reconocimiento que otorga el Instituto de Excelencia Profesional y Empresarial a las instituciones y compañías más valoradas por su aportación a la medicina. Este año, la II Edición de los Premios Europeos de Medicina se ha celebrado en el Hotel Ritz de París, donde se ha premiado a Ovobank por su veteranía y éxitos en el campo de la medicina reproductiva y la criopreservación de óvulos. Desde su creación en el año 2013, Ovobank - liderado por el embriólogo Enrique Criado Scholz - ha crecido de forma exponencial y se ha convertido en un banco referente a nivel mundial en el envío de lotes de ovocitos criopreservados.

“Nuestra misión es ayudar a las clínicas de fertilidad a conseguir donantes para sus pacientes de manera rápida y eficaz. Estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento por nuestra experiencia y logros a nivel internacional en este campo de la medicina”, expresó el doctor Daniel Sosa, director médico de Ovobank.

Ovobank asegura la máxima calidad de sus lotes de ovocitos y embriones vitrificados. Gracias a su meticuloso proceso de selección de donantes y a su avanzado y riguroso sistema de transporte, almacenamiento y trazabilidad, Ovotracker, poseen las mejores condiciones de conservación y calidad de los ovocitos, lo que se traduce en altas tasas de éxito en los tratamientos. Ovobank está formado por un equipo de más de 150 profesionales especializado en las últimas técnicas de reproducción asistida, que siguen estrictos protocolos de laboratorio para llevar a cabo el proceso de vitrificación y/o desvitrificación. Gracias a los óvulos desvitrificados de Ovobank, se han conseguido fecundar más de 38.700 óvulos.

Cada vez son más centros y pacientes alrededor del mundo los que confían en los ovocitos vitrificados del banco de óvulos. Con los óvulos de Ovobank, la paciente no tiene listas de espera para encontrar a la donante, ya que los óvulos están previamente vitrificados, conservados y analizados para su uso, lo que presenta un importante ahorro de tiempo para iniciar el tratamiento de ovodonación. Las donantes de Ovobank son chicas entre 18 a 33 años que deben pasar por una serie de pruebas específicas (psicológicas, fenotípicas, genéticas etc.) para garantizar su buen estado de salud. Además, la paciente a través de la app Ovomatch, desarrollada por el equipo de I+D+i de Ovobank, podrá encontrar a la donante que más le parezca físicamente. Para ello, solo tendrá que descargar la app en su dispositivo móvil, registrarse y realizarse un selfie para que el algoritmo realice la búsqueda de las donantes más afines a los rasgos físicos de la paciente.

Sobre el Grupo OVO

Grupo OVO, formado por Ovobank, Ovoclinic, Ovolearning y Ovohorse, grupo de compañías relacionadas con la medicina reproductiva, criobiología e investigación, lideradas por el embriólogo Enrique Criado Scholz. Ovobank - primer banco de óvulos de Europa – fue creado para dar solución a clínicas de reproducción asistida a nivel internacional y, a pacientes en la búsqueda y selección de la donante idónea para sus tratamientos. El banco de óvulos se apoya en las instalaciones de Ovoclinic para optimizar los tratamientos de fertilidad y facilitar el camino a las futuras familias a nivel internacional.

En los últimos años, el grupo ha sido reconocido con diferentes premios a la calidad empresarial, a la innovación y a la excelencia médica, gracias a sus altas tasas de éxito y a la implementación de mejoras en sus laboratorios. Siendo además reconocido con los certificados de calidad ISO 9001: 2015 y UNE 179007: 2013, auditados por Bureau Veritas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.