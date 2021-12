Retinografía, la prueba para detectar enfermedades oculares, por GX2 Emprendedores de Hoy

La disminución de agudeza visual es una manifestación clínica provocada por afecciones a nivel ocular. Para impedir estas enfermedades, es importante realizar un diagnóstico precoz mediante un examen oftalmológico que incluya la retinografía.

Este estudio visual se realiza con un equipo tecnológico del que deben disponer los hospitales generales, clínicas oftalmológicas, centros maternoinfantiles y otras instituciones de salud. Para equipar a dichos centros, GX2 está a la vanguardia, ofreciendo algunos de los equipos oftalmológicos de calidad más cotizados en el mercado.

La retinografía: qué es y para qué sirve La retinografía es una prueba que consiste en tomar fotografías de la retina o capa interior que recubre el ojo. Para llevarla a cabo, es necesario emplear un equipo especializado conocido como retinógrafo, el cual toma fotografías digitales de alta calidad. Esta prueba es muy sencilla y no hay contacto con el ojo, por lo que solo requiere una preparación previa con gotas oftálmicas, para dilatar la pupila, facilitar la visualización de la retina e inmovilizar la cabeza mientras se realizan las fotos. Además, es un procedimiento totalmente indoloro.

Al realizar este estudio a nivel ocular, se puede visualizar en el interior del ojo y la retina y determinar la presencia de ciertas enfermedades, como la retinopatía diabética e hipertensiva, retinosis pigmentaria y la degeneración macular asociada con la edad, etc. La empresa GX2, entre las líderes en la venta y distribución de equipos oftalmológicos, dispone de diversos modelos de retinógrafos para realizar esta prueba.

Equipos médicos de GX2 para realizar la retinografía GX2 es una empresa especializada en la venta de equipos médicos destinados a la salud visual, específicamente los retinógrafos, los cuales se pueden encontrar en una amplia gama de modelos y marcas. Entre ellos, destaca el Luna Plus, un retinógrafo manual de fácil manejo, con el que se podrán obtener fotografías de alta calidad, que pueden ser transmitidas por un puerto USB o de forma inalámbrica al ordenador. De esta forma, es posible hacer un diagnóstico rápido e iniciar un tratamiento a tiempo.

GX2 también cuenta con el Retinógrafo CSO Cobra HD, un equipo de última generación, con el cual se obtienen imágenes rápidas en 15 segundos, para detectar el estado de la retina de inmediato. Además, no causa incomodidad al paciente, por la poca exposición al flash. Por otra parte, es posible realizar mediciones como el diámetro arteriolar-venoso, el cual permite predecir trastornos cardiovasculares. La empresa también dispone del Retinógrafo CSO Cobra +, un equipo de última generación que facilita la detección de enfermedades degenerativas maculares, problemas cardiovasculares y glaucoma. Otro de los equipos más utilizados es el Retinógrafo no midriático NFC-700, perfecto para obtener imágenes panorámicas de la retina.

GX2 es una empresa responsable y confiable que lleva 25 años de experiencia en el comercio de retinógrafos de última tecnología. Gracias a sus retinógrafos, innumerables centros de oftalmología y de salud, en general, han podido realizar un diagnóstico precoz a sus pacientes para poder empezar con el tratamiento oportuno de múltiples enfermedades oculares y sistémicas cuanto antes.

