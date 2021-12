lepetitjournal.com premia el espíritu emprendedor galardonando a CAF, Ouigo España y Payflow Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 13:13 h (CET) Jean-Baptiste Lemoyne, Secretario de Estado de Turismo, de la Francofonía y de los Franceses en el extranjero participó en este evento que ensalza la excelencia francesa en España Tras un año sin galardones a causa de la pandemia, lepetitjournal.com, el periódico de los franceses y francófonos que residen en el extranjero, entregó ayer sus Trofeos de los Franceses en España 2021 a tres personalidades que han contribuido a acelerar los intercambios comerciales entre Francia y España en un periodo de muchas dificultades.

En un evento celebrado en la Residencia de Francia de Madrid y bajo la promoción de Jean-Baptiste Lemoyne, Secretario de Estado de Turismo, de la Francofonía y de los Franceses en el extranjero, Andrés Arizkorreta, presidente de CAF, Benoit Menardo, co-fundador de Payflow y Hélène Valenzuela, Directora General de Ouigo España recibieron sus premios de manos de Dassault Systèmes, CEGID Meta4 y RCI Bank & Services España respectivamente.

Tras recibir su premio, Andrés Arizkorreta comentó, “este premio supone un reconocimiento por la contribución de CAF a las relaciones empresariales entre los dos países y al desarrollo de una movilidad más sostenible en Francia. Tras nuestra implantación industrial en Francia en el año 2008 con la adquisición la planta de Bagnères de Bigorre en los Altos Pirineos, el crecimiento de CAF en Francia ha sido continuo desde entonces, teniendo como dos de sus últimos éxitos la consecución de sendos contratos para el suministro de trenes regionales para el operador SNCF o el reciente proyecto para renovar las unidades de la línea RER del área metropolitana de París”.

Benoìt Menardo, con el galardón en sus manos, señaló igualmente que “trabajamos duro para acercar a los departamentos de RRHH un beneficio social que sus empleados quieren y necesitan: el salario bajo demanda. Es por eso que no hay mayor reconocimiento que el de CEGID, para mí la empresa referente en digitalización de RRHH, tanto en España como en Francia. Y siendo de origen francés, esto es doblemente gratificante para mí. Me alegra ver cada vez más sinergias entre grandes empresas y startups. Grupos como CEGID ofrecen un excelente ejemplo de cómo fortalecer las relaciones entre grandes y pequeños se traduce en una palanca para el crecimiento muy potente. Es un orgullo poder ser parte de esta tendencia en la que creo mucho”.

Hélène Valenzuela, en representación de las mujeres premiadas, no quiso olvidar “a todo el equipo que ha puesto en marcha esta iniciativa y que tengo el orgullo de liderar. Poder traer a España la experiencia de OUIGO Francia, de la alta velocidad a precios asequibles, es un reto apasionante del que estamos muy orgullosos. Desde el inicio de las operaciones, el pasado mes de mayo, hemos transportado en nuestros trenes a más de un millón de personas. Actualmente unimos cuatro grandes ciudades como Madrid, Zaragoza, Tarragona y Barcelona. Y esto es sólo el inicio ya que, por un lado, pronto ofreceremos trenes dobles en un mismo trayecto y podremos transportar a más de 1.000 personas por viaje y, por otro, 2022 trae consigo el inicio de operaciones entre Madrid y Valencia y Madrid y Alicante, dos rutas que, estamos seguros, van a ser un éxito”.

En esta tercera edición de los Trofeos de los Franceses en España, que organiza lepetitjournal.com, se ha querido premiar sobre todo el espíritu emprendedor en tiempos de crisis. Andrés Arizkorreta, desde CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), ha permitido que se lleven a cabo importantes proyectos en el mercado francés como la fabricación de tranvías o trenes para el metro. Por su parte, Benoit Menardo, desde la startup barcelonesa Payflow, ha creado un nuevo sistema de retribución para los empleados, que pueden cobrar en cualquier momento la fracción de su salario que ya hayan trabajado. Igualmente, desde su posición de liderazgo en Ouigo España, filial de SNCF y operador para el transporte de pasajeros de alta velocidad, Hélène Valenzuela ha contribuido a acelerar la liberalización del sector del transporte en España.

En palabras de Jean-Baptiste Lemoyne, “la expatriación es una experiencia que no deja indiferente a nadie. A veces implica sacrificios. Es especialmente rica en encuentros y descubrimientos. Esta apertura, esta aventura es un caldo de cultivo para la creación y la innovación. Hay muchos ejemplos, desde Marie Curie hasta Picasso o Marius Petipa, de estos expatriados, franceses en el extranjero o extranjeros en Francia, que están en el origen de las más bellas creaciones e innovaciones”.

Añade que “el Gobierno apoya y sostiene el dinamismo de los intercambios y la cooperación entre Francia y España. Una parte importante del trabajo de la última Cumbre Franco-Española, que se celebró el 15 de marzo en Montauban, estuvo dedicada a fomentar los lazos humanos, culturales, científicos y académicos que unen a nuestros dos países”.

Con estos trofeos de carácter decididamente emprendedor, lepetitjournal.com pretende homenajear el esfuerzo colectivo vinculado al fin de la crisis. Empatía y resiliencia, pero también internacionalización, innovación, agilidad y flexibilidad son valores que caracterizan a las empresas más prometedoras de cara al cambio de paradigma que ha asumido la pandemia. También son el resultado de las personas al frente de estas mismas empresas, que han sabido mantener el rumbo y reinventar el futuro.

Esta ceremonia de los Trofeos lepetitjournal.com España ha sido patrocinada por las siguientes empresas: Alliance Française de Madrid, Alpine, Business France, Carrefour, Crystal Finance, M&B abogados, Maison Mélie, Mazars y organizada en colaboración con Caviar World, Los quesos de l'Amélie, Saveurs de France, Vinofilia y la escuela de administración hotelera Vatel.

lepetitjournal.com es un periódico dedicado a la comunidad expatriada de los franceses y francófonos. Creado en 2001 en México, ofrece información general y local en 70 ciudades alrededor del mundo. Totalmente independiente, cuenta con un sitio web con diferentes secciones temáticas (Actualidad, salud, cultura, economía, etc.), y con información local de cada ciudad (recomendaciones, agenda, anuncios clasificados, etc.) Reconocida su utilidad por los franceses y francófonos residentes en el extranjero, lepetitjournal.com organiza igualmente los Trofeos de los Franceses del extranjero. Premio que recompensa trayectorias remarcables de franceses residentes en el extranjero, y que se entrega en el marco de una cena de gala en el prestigioso Quai d’Orsay. En España, lepetitjournal.com cuenta con 4 ediciones: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.

