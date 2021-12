Carex Logistics se une al Aceleradorecommerce.es como colaborador logístico Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 13:16 h (CET) Carex Logistics, empresa murciana especializada en paquetería y micrologística, se convierte en la última gran incorporación como colaborador del "Aceleradorecommerce.es", la plataforma web para el comercio online B2B y B2C. El colaborador permitirá que las tiendas online puedan externalizar por completo la logística ecommerce y automatizar el track and trace con tecnología blockchain, evitando tener que gestionar un almacén y la preparación de los pedidos La compañía Carex Logistics, ya forma parte de las empresas colaboradoras de la plataforma web Aceleradorecommerce.es y se posiciona así como destacado colaborador en servicios de paquetería y micrologística a nivel nacional e internacional.

La incorporación de Carex Logistics al Aceleradorecommerce.es, supondrá para la nueva plataforma de ecommerce, una destacada mejora en los servicios que ofrece, concretamente en los servicios de paquetería y micrologística gracias al compromiso y la profesionalidad que la firma logística aporta al conjunto de colaboradores y a sus clientes.

El servicio de micrologística por parte de Carex Logistics,ofrece importantes ventajas a las empresas ecommerce de la plataforma. Los servicios de Carex Logistics permiten a las empresas de ecommerce externalizar por completo la logística ecommerce para que puedan centrar su actividad en tareas propias de su negocio, evitando que los negocios tengan que atender trabajos colaterales como es el la gestión del almacén, seguros, entrada y salida de productos, control de stock, preparación de los pedidos y embalaje de paquetes, solicitudes de envío a la empresa de paquetería correspondiente, control de mermas, gestión de problemas, etc. El cliente puede automatizar la solicitud de los pedidos de los clientes para notificarlo directamente a Carex Logistics, dado que la mercancía se encuentra en sus almacenes, ellos se encargarán de preparar el pedido, empaquetado, control de stockage y proceder al envío, ahorrando considerablemente tiempo, costes y mejorando la atención al cliente de la tienda.

La externalización de estos servicios supone ganar en eficiencia para cualquiera ecommerce. El no tener que contar con espacio físico para almacenar la mercancía, se traduce en una importante reducción en costes de maquinaria, seguros de mercancías y gastos en personal cualificado.

La compañía se adapta a las necesidades y demandas de los clientes, realizando embalajes según el protocolo y las indicaciones especiales de cada uno. Ofrece también el servicio de atención al cliente, manteniendo en todo momento la conexión entre el cliente y el destinatario final, y además con costes variables y adaptados a cada caso. Además cuenta con un software integrado en su plataforma para gestionar el track and trace con tecnología blockchain, donde cada pieza de la cadena de suministro gestiona y comparte eficazmente los flujos de información y documentación, necesarios para realizar el transporte de mercancías de la manera más rápida y segura del mercado.

Carex Logistics no se limita únicamente a la micrologística. La firma gestiona todo tipo de transporte alrededor del mundo y de la modalidad que se requiera en cada envío. Tramitan servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre y con carga frigorífica, tanto parciales como completas.

La empresa logística, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector del transporte de mercancías. Lleva consigo una optimización en los servicios logísticos de Aceleradorecommerce.es en áreas relacionadas con el control de stock, la preparación, el embalaje o el almacenamiento de productos. Carex Logistics pone al servicio del Aceleradorecommerce.es toda una completa gama de servicios, que hará mejorar el servicio de transporte y logística de la plataforma.

Esta gran empresa murciana aporta un valor añadido a la plataforma, al tratarse de uno de los colaboradores mejor preparados en el sector logístico. Aceleradorecommerce.es logra así contar con entre sus colaboradores con una de las empresas de referencia en servicios de micrologística y transporte que existe actualmente en el mercado.

Aceradorecommerce.es es una novedosa plataforma web de colaboradores especializados en todo lo referente al comercio online, que ofrece servicios a cualquier empresa que quiera poner en marcha su tienda online o desee aumentar sus ventas.

El Aceleradorecommerce.es ofrece todos los servicios de marketing digital, diseño y desarrollo web además de servicios complementarios como asesoramiento legal, transporte y logística, comercio exterior entre otros, para tener una tienda online competitiva y rentable.

A través de los diferentes servicios que el Aceleradorecommerce.es ofrece, cualquier empresa que desee hacer despegar su negocio en internet, sea cual sea el sector al que pertenece o el momento del proyecto en que se encuentre; fase Incubadora, Lanzadera y Aceleradora, puede hacerlo de la manera más fácil y efectiva.

La plataforma implanta proyectos a medida para entornos B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) y B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) bajo la dirección de profesionales expertos que determinan las herramientas adecuadas para crear la tienda online y planifican una estrategia de marketing coherente, sobre una solución viable, escalable, efectiva, estable y rentable.

Con la nueva incorporación de Carex Logistics, Aceleradorecommerce.es continúa mejorando y completando su amplio abanico de servicios prestados a empresas, sea cual sea su situación en el mundo del ecommerce, dando así las mejores opciones y facilidades en logística y transporte para las ventas de sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las soluciones de coche conectado LoJack España de CalAmp mejoran el servicio de suscripción de Bipi Ovobank, el primer banco de óvulos de Europa, galardonado con el Premio Europeo de Medicina 2021 La promoción más grande de viviendas de lujo industrializadas en España se construye con Sismo Spain Carex Logistics se une al Aceleradorecommerce.es como colaborador logístico lepetitjournal.com premia el espíritu emprendedor galardonando a CAF, Ouigo España y Payflow