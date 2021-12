La promoción más grande de viviendas de lujo industrializadas en España se construye con Sismo Spain Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 13:20 h (CET) El complejo residencial The View Marbella, con una edificabilidad de 20.441 m2, se ejecuta con forjados y cerramientos Sismo Spain. Su excelente aislamiento térmico le ha permitido obtener el certificado de calificación energética A en la primera fase del proyecto Sismo Building Technology Spain, la empresa pionera en construcción industrializada en España, ha sido la elegida por la promotora Wilma Sierra Blanca para su primer producto inmobiliario en nuestro país: un complejo residencial de 110 apartamentos de lujo, actualmente en construcción en Benahavís (Málaga).

Con una edificabilidad de 20.441 metros cuadrados, The View Marbella es la promoción de apartamentos de lujo más grande que se construye actualmente en España con un sistema industrializado. Para ello, en la estación de producción de Sismo Building Technology Spain se han fabricado ya solo para la primera fase del proyecto un total de 20.900 metros cuadrados de forjados y 9.300 metros cuadrados de paneles destinados a muros de cerramiento y separación de viviendas, correspondientes a los primeros 49 apartamentos. “The View Marbella es el proyecto más grande que hemos realizado en España en los últimos diez años”, señala Javier Rabadán, Ingeniero de Sismo Spain.

La construcción del futuro es industrializada

La construcción industrializada, entendida como una forma de mejorar los procesos de edificación, en cuanto a calidad, sostenibilidad y rapidez, se hace hueco en el sector inmobiliario de lujo.

Prueba de ello es esta promoción que se ha convertido en todo un icono en la Costa del Sol, por sus formas curvas y por incluir un bloque totalmente circular. “A diferencia de lo que se podría pensar, la construcción industrializada no condiciona en absoluto el diseño del arquitecto. Nuestro sistema se adapta al 100% a los requerimientos de cualquier proyecto de arquitectura”, añade Rabadán.

Pero esta no es la única ventaja. La incorporación de Sismo Spain al proyecto permite realizar de forma simultánea estructura, cerramiento y aislamiento, algo que reduce considerablemente la mano de obra, al menos en la primera fase de los trabajos. Esto se traduce en una disminución de los plazos de ejecución en torno al 25%, señala Rabadán.

Viviendas más sostenibles y de mayor calidad

La aplicación de Sismo Building Technology mejorará sustancialmente la calidad estructural de esta promoción de apartamentos, así como la eficiencia energética de las viviendas.

La propia composición del módulo Sismo, formado por una malla de acero galvanizado, un relleno de tiras de poliestireno expandido (EPS) y un núcleo de hormigón, que se vierte directamente en la obra, lo convierten en una estructura monolítica de una sola pieza, que resiste mejor ante movimientos. Al mismo tiempo, dota al edificio de una envolvente perfecta, sin puentes térmicos, por lo que mejora la sostenibilidad de las viviendas, otorgándole altos niveles de eficiencia energética.

En el caso de The View Marbella, la aplicación de Sismo Spain al proyecto le permitió alcanzar la máxima calificación dentro de la escala de certificación energética española. Los siete bloques que conforman la primera fase del complejo cuentan con la calificación ‘A’. Los paneles Sismo, que cuentan con una capa de aislamiento interior y exterior, permiten alcanzar una transmitancia menor, que genera un mayor ahorro energético -de hasta el 35% en el caso de The View Marbella- con el consecuente ahorro en el coste de instalaciones, gracias a la menor pérdida térmica.

Sobre Sismo Spain

Sismo Spain es la empresa pionera de construcción industrializada en España. Con más de 30 años de experiencia en Europa, empezó su andadura en España en 2012. Desde entonces ha participado en la construcción de más de 600 viviendas industrializadas para distintos proyectos, tanto unifamiliares como plurifamiliares (adosadas y edificios de apartamentos) que se han llevado a cabo en distintos puntos de la geografía española, entre los que cabe destacar Madrid, Barcelona y Málaga.

El principal valor diferencial de su sistema industrializado es que permite realizar estructura, cerramiento y aislamiento al mismo tiempo, lo que reduce los plazos de ejecución y mejora considerablemente la calidad estructural de las viviendas.

