Navidad con Alma en Iberik Hoteles

jueves, 2 de diciembre de 2021, 12:53 h (CET) La cadena hotelera ha diseñado una serie de planes muy especiales para que sus clientes disfruten de unas fiestas diferentes Iberik Hoteles celebra este año sus primeras navidades, sin duda, un motivo añadido en su interés para que sean realmente especiales. Alrededor de la consigna Navidad con Alma, la cadena hotelera ha diseñado un interesante programa navideño para que sus clientes disfruten de unas fiestas muy diferentes.

Planes distintos en cada uno de sus hoteles para vivir una Navidad de relax, descanso, salud, naturaleza y gastronomía, en familia, amigos o pareja.

Iberik Augas Santas Balneario & Golf

Ubicado en la localidad lucense de Pantón, en el corazón de la Ribeira Sacra, este complejo turístico se convierte en el entorno perfecto para unas auténticas navidades. Una propuesta irresistible gracias a la que sus clientes podrán sumergirse en el circuito termal de su balneario de aguas mineromedicinales y conocer el campo de golf de 18 hoyos, con más de 50 hectáreas en plena naturaleza.

La propuesta incluye cenas de gala, baile y muchas sorpresas para Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

Iberik Rocallaura Balneari

El establecimiento ocupa una antigua masía-balneario de principios del siglo XX en plena Ruta del Císter, donde historia y naturaleza se dan la mano, al mismo tiempo que el cliente aprovecha las múltiples propiedades de la hidroterapia.

En este caso, además de las cenas de gala y las fiestas de Nochebuena y Nochevieja, el hotel organizará el día 26 de diciembre el tradicional almuerzo de San Esteban y un brunch de Año Nuevo al que podrán asistir, previa reserva, cualquier persona aunque no esté alojada en el hotel.

Iberik Santo Domingo Plaza

Los más urbanitas también tienen alternativa. El hotel de la cadena situado en Oviedo, una de las ciudades más bonitas de España, se convierte en la alternativa perfecta para despedir el año, con cena de gala, fiesta y brunch para dar la bienvenida a 2022.

Además, para esos días los hoteles contarán con horarios especiales, que incluye incluso late check out y muchas otras sorpresas, de las que los más pequeños también serán partícipes con una intensa agenda de animaciones para ellos.

Los interesados pueden acceder a toda la información y al programa completo de actividades de Navidad con Alma en www.iberikhoteles.com

Más sobre Iberik Hoteles

La cadena nace bajo la filosofía de Hoteles con Alma, para disfrutar con los cinco sentidos, diseñados como alternativa para aquellos turistas que buscan una manera diferente de viajar.

Con una clara vocación de servicio al cliente, los huéspedes de Iberik Hoteles se sentirán como en su casa gracias al ambiente acogedor y de cercanía que la empresa está configurando en todos sus establecimientos.

Desde el principio, sus responsables han apostado por un concepto diferente. Un modelo hotelero al alcance del gran público en el que se han cuidado al máximo todos los detalles, donde cada establecimiento cuenta con personalidad propia para que el cliente supere sus expectativas.

El objetivo de Iberik Hoteles es continuar su crecimiento con la apertura de un nuevo hotel balneario con campo de golf en Guitiriz (Lugo)el primer trimestre de 2023 para posicionarse a medio plazo en el competitivo mundo del turismo en nuestro país, a través de un formato diferente de gestión hotelera.

