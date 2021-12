De nada sirven los esfuerzos por fabricar mejor si no se sabe comercializar con calidad Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 12:07 h (CET)

En muchas ocasiones, los empresarios o directivos piensan que la calidad del producto que ofrecen es mejor que los resultados de ventas obtenidos. Esto se debe a que, para comercializar con éxito, la oferta no solo tiene que ser buena, también debe ser percibida como tal.

En Valencia hay una agencia que ayuda a las pymes a mejorar sus ventas trabajando tanto en la configuración de la oferta como en su comunicación. No solo realizando diagnósticos, también desarrollando y ejecutando las soluciones. Su nombre es Backspin.

Técnicamente se está hablando de una agencia de marketing y publicidad o mejor dicho, una agencia de marketing que incluye, entre otros, servicios publicitarios de muy buena ejecución.

Ya se sabe que es difícil encontrar una palabra tan manoseada como la de marketing, por ese motivo cabe preguntarse qué tipo de ayuda puede prestar una agencia de marketingo dependiendo de la necesidad, una agencia de publicidad como Backspin.

Pues bien, más allá de ser una voz externa cualificada de la que se oirán opiniones sin sesgos, se puede obtener propuestas para mejorar los productos o servicios, estrategias de precios distintas a las utilizadas, acceder a canales de distribución nuevos además de acciones promocionales y de comunicación.

Es decir, los usuarios podrán contar con ellos para trabajar la estrategia y ejecución de acciones que les ayuden a vender mejor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.