Aceite de CBD: la solución natural para el tratamiento de las Enfermedades Mentales

jueves, 2 de diciembre de 2021, 12:20 h (CET) Se estima que el 65% de la población mundial ha sufrido un trastorno mental como consecuencia del COVID-19. Durante los últimos 20 meses, el confinamiento, la angustia por contraer el virus y la incertidumbre sobre su final, han pasado factura a un elevado número de personas que han visto afectadas su vida laboral, sus relaciones de pareja y con familiares y amigos. El aceite de CBD se ha convertido en el aliado natural para su tratamiento En función de datos de prevalencia e incidencia, los expertos señalan que una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida, con un fuerte impacto social y sanitario en su calidad de vida y en la de su entorno, – un 50% antes de los 18 años, aunque no serán diagnosticadas hasta su etapa adulta -.

Hay una gran variedad de trastornos mentales. Depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos o trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH o autismo, son solo algunos de los problemas mentales a los que se enfrentan los especialistas.

Causas determinantes en la aparición de un trastorno mental

Los expertos no acaban de determinar cuáles son exactamente las causas que influyen en la aparición, evolución y pronóstico de un trastorno mental. Sí coinciden en que en un entorno desfavorecido o estresante hay múltiples factores que modifican los mecanismos cerebrales reguladores de los procesos psíquicos que permiten hacer una vida satisfactoria y autónoma.

Por ello, se trabaja desde una perspectiva integral y comunitaria de la salud mental, en la que los elementos biopsicosociales están constantemente presentes.

El Aceite de CBD, un remedio natural, altamente efectivo contra los trastornos mentales

Estudios realizados recientemente por científicos de las universidades estatales de Washington, Nueva York o Miami, entre otras, afirman que el Aceite de CBD se ha convertido en el aliado natural para el tratamiento de las enfermedades mentales, y sus efectos han sido comparables a ansiolíticos comúnmente administrados a los pacientes, aunque evidentemente sin sus efectos adversos, de sobras conocidos.

Los efectos del Aceite de CBD están relacionados con los mecanismos que tienen lugar en regiones cerebrales concretas. Su administración, generalmente unas gotas dispersadas con un gotero, reduce los picos de la frecuencia cardiaca y la presión arterial inducidos por el estrés, la ansiedad o la sensación de miedo o pánico.

Con ello, está científicamente probado que el Aceite de CBD reduce de forma considerable y a corto plazo los efectos que se dan en episodios, entre otros, de depresión, ansiedad y estrés, efectividad que se ve ampliada en tratamientos de mayor duración. Y ello sin provocar en el paciente la dependencia psicológica de otros fármacos, o incluso del uso de la marihuana, al no llevar el ingrediente psicoactivo de la planta, el THC.

También se ha comprobado la eficacia del Aceite de CBD para paliar los efectos del insomnio, el trastorno del sueño más frecuente en la población general, con una prevalencia que va desde un 5% hasta un 50%, siendo más frecuente en mujeres.

Sobre Cannabity Healthcare

Cannabity.com es la 1ª Comunidad de Cannabis medicinal en España. En su corto período de vida se ha posicionado como el punto de encuentro global del Cannabis terapéutico gracias al asesoramiento e información práctica que ofrece la plataforma a sus usuarios, avalada por más de dos años de investigación por parte de sus fundadores, quienes durante este tiempo han estado trabajando de la mano de especialistas médicos y otros profesionales del sector para tratar sobre las ventajas de la planta del Cáñamo con fines terapéuticos

