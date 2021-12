KÖMMERLING impulsa la sostenibilidad y la eficiencia en los eventos más destacados de la construcción Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 11:00 h (CET) La actividad de la marca de perfiles de PVC ha estado marcada en los últimos meses por su presencia en los grandes eventos y ferias del sector de la construcción. Actos en los que no solo se han conocido las últimas novedades de KÖMMERLING, sino en los que han destacado las diferentes ponencias sobre industrialización, sostenibilidad y eficiencia energética que han liderado desde el equipo de Prescripción de la marca En el último semestre del año el sector de la construcción ha reactivado sus diferentes eventos y ferias, que habían quedado en stand by tras la llegada de la pandemia. Si algo han tenido en común los diferentes salones de exposiciones y congresos ha sido poner el foco en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la industrialización, aspectos que ya marcan la hoja de ruta del presente y futuro de la construcción.

KÖMMERLING, como líder del mundo del cerramiento, ha estado presente en los eventos más destacados, contribuyendo así a la reactivación del sector. El papel que adquiere la ventana en este nuevo paradigma constructivo, en el que la sostenibilidad y la eficiencia energética ya no son una opción, ha hecho que la marca adquiera un protagonismo especial en los diferentes congresos y foros de debate.

La continua apuesta de la marca por la innovación, sumada a su experiencia en la fabricación de perfiles de PVC, hacen de KÖMMERLING una marca preparada para liderar el cambio en su sector. La importancia de las carpinterías de altas prestaciones en la construcción industrializada y sostenible, ha sido la temática principal sobre la que han versado las diferentes ponencias que el equipo de Prescripción de la marca ha impartido en ferias como Rebuild, EdiFica y The Miss “Getting to Zero”.

“La construcción industrializada es un sistema en el que todo el proceso está tan detallado que se produce una reducción de tiempos, transportes y desperdicios, lo que supone una reducción de emisiones”, explicaba Diana Torres, arquitecto prescriptor de KÖMMERLING, en una de las conferencias; añadiendo que la construcción industrializada puede ser el camino para el reto de la descarbonización en 2050.

Además, también detalló cómo es el proceso de las carpinterías en este modelo constructivo: “Las carpinterías se colocan en unos ecualizadores en el orden en el que llegan los paneles, de forma que se ahorran tiempos de instalación y se obtiene como resultado una envolvente térmica totalmente realizada”. Palabras con las que reflejaba cómo se está adaptando el sector de la ventana a esta transformación del sector de la construcción.

Soluciones reales para las ciudades del futuro

La marca de perfiles de PVC ha puesto fin a su gira anual de eventos y exposiciones participando en Foro Contract Bilbao, un foro de encuentro entre arquitectos y fabricantes de soluciones constructivas en el que llevan varios años participando. Tanto en la ciudad vasca como en las ferias citadas anteriormente, incluyendo también la Conferencia Española Passivhaus y SIMED, KÖMMERLING ha presentado algunas de sus últimas soluciones.

En las diferentes ferias a las que ha asistido la firma de perfiles de PVC, los asistentes han podido conocer al detalle sistemas como KÖMMERLING76 MD Xtrem y AD Xtrem, dos soluciones de altas prestaciones que se adaptan a proyectos que buscan una elevada eficiencia energética. En esta línea, la marca también ha mostrado VariNova, su nuevo cajón de persiana certificado por Passivhaus. Estas soluciones vienen acompañadas de NaturKolor76, una nueva línea de colores foliados que ofrece texturas y acabados con una calidad superior.

Otro valor diferenciador de la marca, y al que se ha podido tener acceso en las diferentes ferias, es su Servicio de Prescripción para el Arquitecto. Un asesoramiento completo en materia de carpinterías que ofrece el personal técnico de KÖMMERLING, acompañando al arquitecto durante todo el proceso constructivo de un proyecto, y ayudándole a alcanzar sus objetivos de en materia eficiencia energética.

