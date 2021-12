‘Trátame bien’, el villancico para concienciar sobre el cuidado de las abejas Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 10:36 h (CET) Turrones Picó lanza una campaña en la que un grupo de niños y niñas interpreta ‘Trátame bien’, un canto a la naturaleza que aborda la necesidad de cuidar el entorno y proteger a las abejas. Las abejas, declarado como el ser vivo más importante del planeta, son fundamentales para la elaboración del turrón La firma de Jijona Turrones Picó ha creado una campaña que pone el foco en la sostenibilidad y en la importancia que tienen las abejas, un ser vivo del que dependen siete de cada diez alimentos.

La campaña tiene como pieza principal, un spot en el que un grupo de niños y niñas, vestidos de abejas, interpretan un villancico durante su función escolar que consigue sorprender al público por el bonito mensaje que lanzan.

A través de este villancico, titulado ‘Trátame bien’, los pequeños pretenden sensibilizar a los asistentes recordando que las abejas son el alma de sabor, las que mantienen en equilibrio los ecosistemas y que son fundamentales para garantizar el futuro del planeta.

La directora de Calidad de Turrones Picó, Ana Picó, ha señalado que “esta campaña pretende ser un canto a la naturaleza y una forma de concienciar sobre la difícil situación de las abejas ya que su población ha desaparecido en un 90% por el abuso de pesticidas, la deforestación o la falta de flores”.

“Aunque en apariencia es muy pequeñita, su labor es grandiosa y fundamental en cuestiones como la producción de alimentos y, de hecho, está considerado como el ser vivo más importante del planeta por el Earthwatch Institute de Londres”.

En su caso, continúa Ana Picó, “la miel que fabrican las abejas es esencial para la fabricación del turrón porque es uno de los principales ingredientes. Sin abejas no hay miel, sin miel no tendríamos turrón y sin turrón la Navidad sería muy distinta”.

La campaña ‘Trátame bien’, desarrollada por la agencia Siberia, se completa con la creación del primer concurso nacional de villancicos donde los participantes tendrán que interpretar esta canción. Esta iniciativa está dirigida a los escolares de toda España y repartirá 6.000 euros en premios.

La materia y el secreto del buen turrón

El secreto del buen turrón de Jijona está en la miel de las abejas, en la calidad del resto de materias primas y en las manos expertas del ‘mestre torroner’. Esta figura mítica del sector se encarga de que la masa alcance su punto adecuado cuando está en el ‘Boixet’, una máquina que tiene forma de mortero y que fue inventada en Jijona, la cuna del turrón.

Precisamente en esta fase del proceso es donde existe la diferencia entre el turrón de Alicante (el duro), y el de Jijona (el blando). Los dos tienen los mismos ingredientes (almendra, miel y azúcar) pero el de Alicante tiene las almendras a la vista, entre obleas y con el característico color blanco mientras que para el de Jijona se tritura esa mezcla y se remata con una cocción especial que se lleva a cabo en el ‘Boixet’.

Dentro del mundo del dulce, el turrón es el que tiene unas propiedades más saludables al tratarse de un producto cien por cien natural, con poca presencia de azúcar refinado y con grasas saludables, no saturadas.

