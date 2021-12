DEKRA Process Safety lanza su nuevo catálogo de formación para 2022 Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 09:32 h (CET) DEKRA Process Safety Academy ya tiene disponible el Catálogo de Cursos de desarrollo de competencias en seguridad de procesos 2022 y el calendario de convocatorias abiertas La amplia experiencia industrial de DEKRA Process Safety durante más de treinta años, queda plasmada en un exhaustivo catálogo de formaciones en seguridad industrial y de procesos que ayudarán a todo el personal de su organización, proporcionando una combinación perfecta de conocimientos teóricos y experiencia práctica en instalaciones industriales de proceso.

DEKRA Process Safety Academy proporciona capacitación en todos los ámbitos de la seguridad de procesos: fundamentos de prevención de explosiones (explosiones de gases/vapores y polvos, electrostática, reacciones químicas, estabilidad térmica, etc.), análisis de riesgos (HAZOP, ACR, LOPA, SIL, etc.), planes de mitigación y gestión de riesgos (PSM), investigación de accidentes y formación y certificación ATEX de personas y empresas (IsmATEX y SaqrATEX).

Adaptándose a las nuevas necesidades del sector y dentro de su capacidad de renovación e innovación en el ámbito de la formación, DEKRA Academy ha desarrollado nuevas formaciones para 2022: un curso sobre “Cálculos de sistema de venteo” o el lanzamiento de los cursos en modalidad e-learning sobre “Process Safety Management”, “Peligros de reacciones químicas” e “Investigación de incidentes”, entre otros.

La experiencia formativa de DEKRA PS Academy abarca diferentes metodologías de aprendizaje: formación abierta, en planta, e-learning o aulas virtuales. Mientras que los cursos de formación abierta sirven como una estupenda plataforma para formar a un número reducido de profesionales, la formación en planta puede realizarse en sus instalaciones de cualquier parte del mundo. Esto es especialmente útil si se dispone de un gran número de delegados que necesitan formación o si el cliente necesita adaptar el curso a un proceso específico de su industria.

Por supuesto, también desarrollan PROGRAMAS Y FORMACIONES A MEDIDA adaptados a las necesidades de cada cliente con el objetivo de incrementar las competencias de sus empleados.

Para obtener más información, es posible ponerse en contacto con DEKRA llamando al 961 366 814 o a través de su página web: https://www.dekra.es/es/seguridad-de-procesos/

DEKRA ha estado activa en el campo de la seguridad durante casi 100 años. Fundada en 1925 en Berlín como la Asociación Alemana de Monitoreo de Vehículos Motorizados e.V., es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y administra el negocio operativo del grupo. En 2020, DEKRA generó una facturación por un total de casi 3200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a unas 44.000 personas en aproximadamente 60 países de todos los continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajos temporales. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro y sostenible. Con una calificación de platino de EcoVadis, DEKRA ahora se encuentra entre el uno por ciento de las empresas más destacadas en sostenibilidad corporativa.

