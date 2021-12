Bookker, la startup que está revolucionando los espacios de trabajo, multiplica por 6 sus ingresos en 2021

Bookker, la empresa en la que ya confían Telefónica, Danone y Bimbo, entre otras, ofrece soluciones especialmente adecuadas para que la vuelta a las oficinas garantice el bienestar físico y mental de las personas. Presente en 15 países, ha aumentado su equipo en un 50% y su facturación se ha multiplicado por seis desde enero 2021 Bookker, que iniciaba su andadura antes de la pandemia, ha vivido un éxito incuestionable durante la misma. En sólo dos años, la startup española ha logrado entrar en beneficios, multiplicando su facturación por seis en este 2021 y aumentando su equipo un 50%.

La gestión de los espacios se ha vuelto más necesaria que nunca: “las empresas buscan en nosotros una solución para mejorar su eficiencia, aumentar su productividad y proporcionar seguridad a sus empleados”, comenta Miguel Ángel Orellana, CEO de Bookker.

Para 2022 las cifras no pueden ser más halagüeñas, esperando triplicar su facturación y doblar su equipo, además de consolidar su red de partners y presencia internacional. Líneas que han definido en un retiro en el Monasterio de Piedra, donde aparte de disfrutar del maravilloso entorno casi en exclusiva, han expuesto la situación actual de la compañía y los próximos pasos.

“Estamos muy satisfechos con las cifras obtenidas. Son los frutos de un trabajo y puesta en marcha a toda velocidad, para adaptar nuestra tecnología a las necesidades del momento”, explica Ricardo Ureta CTO de Bookker.

La compañía ha logrado presencia en 15 países, donde gestiona más de 200.000 puestos de trabajo. Actualmente, se encarga de la gestión de los espacios corporativos de Telefónica, Danone, Bimbo, MásMóvil, Banco Itau, OceanWinds, Laboratorios Ferrer, Toyota, Claro, CBRE, ISS Facility Management, etc. entre otras grandes empresas.

Para el próximo año el proyecto seguirá evolucionando: “estamos trabajando para ofrecer una experiencia más completa a los usuarios, incorporando Inteligencia Artificial, Gamificación, API, etc. Así como más funcionalidades que enriquecen todavía esta experiencia aprovechando el potencial de la Realidad Aumentada”, explica Jesús Lobo, COO de Bookker.

La realidad aumentada, a diferencia de otras tecnologías, no necesita de ningún tipo de hardware o dispositivo. “No hay contacto”, puntualiza Orellana, “y, por tanto, tampoco requiere de mantenimiento, ni complejas instalaciones, y favorece a la sostenibilidad”. Este es uno los aspectos diferenciales de Bookker, frente a otras compañías; sumado al hecho de que su herramienta permite gestionar todo el espacio, no solo puestos de trabajo, sino también plazas de parking, salas de reuniones, puestos de comedor, etc. “todo lo que pueda ser etiquetado, puede ser gestionado” y ayuda en la gestión de escenarios de teletrabajo, siendo un aliado imprescindible para los organizaciones en el diseño del futuro del trabajo, trabajo híbrido, etc.

“Próximamente publicaremos artículos, papers, etc. junto a entidades de referencia en el mundo del ‘futuro del trabajo’”, anuncia José Luis Casal, CMO de la compañía, sobre los siguientes pasos planteados. “También se incrementarán las acciones enfocadas a la consolidación de la red de partners internacionales y brindarles todo el apoyo y formación necesario”.

El equipo de Bookker hace hincapié en el acercamiento al cliente, asegurando que todo lo que han avanzado hasta el momento ha sido gracias al ‘feedback’ de las personas que utilizan la herramienta, permitiéndoles conocer cuáles son las preocupaciones y prioridades de cada compañía. “La tecnología debe estar al servicio de las personas y para ello debemos estar muy atentos”, explica Nora Wllington, Sales Solution Expert de Bookker. Y se ve que funciona: “son varios los clientes que han llegado a Bookker gracias a la recomendación de otros clientes. Algunos además, se han convertido en partners, ofreciendo la solución a sus clientes. Misión cumplida”, sentencia José Luis Casal.

2022 promete ser un nuevo gran año para Bookker. “Esperamos multiplicar de nuevo por tres nuestro tamaño, duplicar el equipo y consolidar nuestros mercados internacionales preferentes. Y, además, habrá más sorpresas”, dice Miguel Ángel Orella.