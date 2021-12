"Tenemos que ofrecer salidas laborales de calidad a la ‘generación perdida’", Manuel Aenlle Currás Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 09:12 h (CET) España es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE. Alcanzando el 42% durante la pandemia. LaborFox propone un cambio en los procesos de selección basado en el talento, mediante pruebas de competencias verificadas por psicómetras “Los datos no los inventamos nosotros, están ahí, a disposición de cualquiera, y quién se aventure a conocer las estadísticas del INE o de la OCDE, se encontrará con la misma realidad: las personas que se incorporan al mundo laboral hoy, lo tienen muy difícil”, explica Manuel Aenlle Currás, psicómetra en LaborFox.

Tras la pandemia, España se transforma en el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE. Con un aumento de más de diez puntos, alcanzando una máxima del 42% de paro en los jóvenes de entre 16 y 24 años.

Son numerosos los estudios que analizan esta situación y se han puesto en marcha varias iniciativas, como la impulsada por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) a principios de este año, con el objetivo de visibilizar el impacto de la crisis ‘postcovid’ en las nuevas generaciones.

Sin embargo, poder afrontar un problema estructural, requiere de medidas que afecten directamente al sistema. Según datos de Eurostat, en 2020 un 43,5% de los jóvenes españoles se enfrentaba a contratos temporales, frente al 21,5% que corresponde al trabajo parcial no-voluntario europeo. “Tenemos que ofrecer salidas laborales de calidad a la llamada ‘generación perdida’ o definitivamente la perderemos”, analiza Manuel Aenlle.

La generación Z vive su segunda crisis y parece que no conoce otra cosa. Los casos de ansiedad y depresión juvenil han aumentado considerablemente, en un contexto en el que la edad de emancipación se prolonga en el tiempo y el acceso a un trabajo digno vive uno de sus peores momentos. “En LaborFox proponemos un cambio de perspectiva, para paliar la inestabilidad que afrontan los perfiles más jóvenes”, afirma.

En la búsqueda de un nuevo sistema de selección

Si algo se ha puesto en valor con la situación del covid, es que tener conocimientos profesionales, no es suficiente. Las ‘soft skills’, o competencias blandas, cobran cada vez más importancia porque, según analiza el psicómetra Manuel Aenlle, “engloban todos aquellos aspectos que permiten cuadrar el perfil de una persona, en un puesto de trabajo concreto”.

La psicometría es una rama de la psicología orientada a la medición de los procesos psicológicos y capacidades cognitivas de una persona. En el caso de LaborFox, incorporar este tipo de estudio a sus pruebas, les permite acceder al activo de mayor valor en los jóvenes; su talento. “Lo que más interesa en los test de psicología es su fiabilidad, esto es el punto de partida con el que nace LaborFox, crear un sistema de detección del talento fiable”, asegura Manuel.

Y el proyecto va más allá. Superada esta primera fase, lo siguiente que quieren trabajar es la elaboración de perfilados para conectar e identificar las competencias más comunes y afines a un puesto concreto.

“Tenemos una plataforma que busca poner en contacto a empresas con candidatos, pero no de cualquier manera, sino garantizando que encajan y favoreciendo relaciones de calidad”, explica Manuel.

No solo son los candidatos los que sufren una situación de necesidad, la apertura del mundo laboral, la flexibilidad, la digitalización y el trabajo a distancia, entre otros factores, también ponen contra las cuerdas a las empresas que deben afrontar el reto de mejorar sus procesos de filtrado y selección: “Tenemos que generar una realidad laboral diferente para los jóvenes, asegurar su futuro, y eso implica ofrecer a las empresas herramientas con las que puedan afrontar el cambio de paradigma”.

Una de las problemáticas de las postulaciones masivas es que no se puede entrevistar a todo el mundo. En palabras de Manuel: “las pruebas de LaborFox aportan mucha información adicional, agilizando las primeras fases de los procesos de selección. Se genera un valor que hasta ahora no existía y que ofrece mucha más información que el currículum”.

Sobre LaborFox

LaborFox es la primera plataforma digital que valida el talento de los candidatos que optan a una oferta de empleo. Permite, tanto a empresas como candidatos, evaluar y compartir de forma eficiente los perfiles de profesionales. A través de tecnología propia ofrece, tanto a las empresas como a los candidatos que optan a un puesto de trabajo, la posibilidad de realizar unas pruebas de competencias profesionales creadas por expertos para poder validar su talento y optar así a un puesto de trabajo adecuado.

