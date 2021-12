Bonvoli, la tienda online que nació en el corazón del Barrio de Salamanca en Madrid Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Bonvoli es una tienda que nació en el barrio Salamanca de Madrid durante la pandemia y que hoy crece gracias al apoyo de sus clientes. El aval que le han otorgado los compradores se debe a sus artículos de primera calidad, excelente presentación y frescura. De esta forma, se especializa en productos gourmet.

El éxito de Bonvoli se ha basado además en otros dos elementos diferenciadores que le han permitido sobresalir por encima de otros e-commerces en Madrid. El primero de ellos es un catálogo con productos que nadie más posee, la segunda es su logística de entrega a partir de 15 minutos.

Una vitrina original e irrepetible El equipo que está detrás de Bonvoli descubrió que la pandemia había sacado a la luz muchas carencias en el mercado online de productos gourmet en Madrid. Los artículos clasificados como premium carecían de la calidad necesaria porque a los fabricantes les faltaba un mayor conocimiento y asesoría. No obstante, para la sociedad eran necesarios productos más atractivos tanto nacionales como importados.

Por esta razón, desde antes de nacer Bonvoli, sus promotores ya habían desarrollado una minuciosa investigación de mercado para determinar las posibles oportunidades. El concepto sería el de ofrecer una gama de productos originales y de máxima calidad con presentaciones convenientes para todo tipo de ocasión y con facilidades para la compra y su posterior entrega.

Parte de ese trabajo ha consistido en investigar la existencia de emprendimientos con productos gourmet, de elaboración artesanal y una presentación de primera. Gracias a este, hoy en día, Bonvoli cuenta con un catálogo que no tiene ninguna otra tienda online o física en Madrid o sus alrededores. Además, son artículos para consumo personal o para presentar como regalos que siempre cumplirán las expectativas.

Productos Bonvoli para toda ocasión Bonvoli ha hecho énfasis en hallar productos de autor, artesanales y de calidad premium ytambién se ha especializado en armar combinaciones mixtas de sus referencias para presentarlas en cestas.

Lo que se busca con ello es brindar a los consumidores la posibilidad de conseguir alternativas accesibles y diversas para complacer todos los gustos. De hecho, su stock está conformado por conservas dulces de pequeños artesanos: mermeladas, miel, salsas, condimentos, aceites, pastas italianas, huevos de granja y vinos.

Todo esto se puede combinar y embalar en cajas especiales para celebrar cumpleaños, días del padre o de la madre, regalos corporativos, San Valentín o Navidad. Asimismo, todos los packs se pueden personalizar al gusto del cliente y también se pueden adquirir de forma individual para compras personales.

Así como en los productos, Bonvoli ha hecho énfasis en la calidad de sus servicios de entrega. El objetivo es que sean rápidos y que cuiden mucho el estado en el que llega la mercancía al destino.

Por otro lado, la tienda online se ha asociado con la startup Glovo, por lo cual el cliente puede disfrutar de su compra y entrega en 15 minutos. Bonvoli también tiene repartidores propios, si la necesidad de entrega no es tan inmediata y requiere de un cuidado especial.

