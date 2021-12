Stick, uno de los proyectores led más bellos del mundo Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Un aspecto de gran relevancia dentro de la composición de una estancia y que es conocido por los grandes arquitectos y diseñadores de interiores es la iluminación. Estos profesionales saben que la forma y las características de las luminarias también juegan un papel muy importante, ya que deben estar a tono con la composición del espacio.

Insolit es una empresa que va a la vanguardia en el sector de la iluminación. Sus novedosos e impactantes diseños se caracterizan por romper los esquemas de las lámparas tradicionales. Uno de sus modelos es Stick, uno de los proyectores led más bellos del mundo, debido a la simplicidad y perfección de su diseño.

Stick, el proyector de luz led de Insolit Insolit sigue apostando por la tecnología y la innovación en sus diseños y, esta vez, lo ha hecho de la mano del diseñador Josep Lluís Xuclà. Conjuntamente, han creado y desarrollado el modelo Stick, un proyector de luz led que se diferencia de los demás por la simplicidad de su diseño y el confort visual que proyecta.

Su objetivo no es tener el mejor chasis de disipación ni el mejor rendimiento de luz, sino brindar una mayor calidad de lumínica y una calidez y confort visual que se pueda sentir visualmente. Quienes han tenido la oportunidad de utilizarlo destacan el ambiente que es capaz de crear y la integración perfecta entre el foco y la arquitectura. Muchos hogares, hoteles y restaurantes, como la cadena Nomo, ya tienen instalado el nuevo proyector Stick y aseguran que sus espacios han cambiado radicalmente gracias a la calidad de la luz, confort visual y estética de sus estancias.

Su creador, Josep Lluís Xuclà, se caracteriza por crear luminarias sin pensar en su forma, sino que se centra en la luz que van a emitir los productos que diseña y, de aquí, sale su forma, un diseño con unas prestaciones ideales y proporcionales a los distintos espacios y ambientes, logrando crear verdaderos artículos de confort.

Relevancia de contar con la iluminación perfecta No hay duda alguna que una de las condiciones esenciales para estar a gusto dentro de un espacio, hacerlo acogedor y perfecto es la iluminación. No solo se trata de iluminar un espacio instalando la mayor cantidad de luz, sino de que este tenga el tono y equilibrio de luz perfectos.

La luz no solo influye en el tipo de decoración y ambientación, sino que también estimula las conductas de las personas que se encuentran en la estancia. En un restaurante, las luces tenues propician un ambiente de tranquilidad y disfrute; en las oficinas, la luz blanca y favorecedora permite que las personas se estimulen a la hora de realizar las tareas; en casa, la iluminación cálida para los dormitorios ayuda a dar confort.

Insolit no solo ofrece los diseños más novedosos y vanguardistas de iluminación, sino que también brinda sistemas que se adaptan a las necesidades del espacio, ya sean abiertos, cerrados, pequeños o de gran tamaño.

