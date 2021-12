Repuestos TIC ofrece servicios para cambiar pantalla iPhone 11 Emprendedores de Hoy

En los teléfonos móviles de Apple entre las averías más comunes se encuentra la rotura de la pantalla por algún golpe y los problemas en las baterías. Estos son dos inconvenientes que prácticamente inutilizan los dispositivos, por lo que es necesario arreglarlos.

Hoy en día el móvil es una herramienta fundamental no solo para comunicarse, sino también para trabajar. Con un servicio de reparaciones efectivo y rápido para aquellos que necesiten cambiar pantalla iPhone 11 en Madrid, la tienda Repuestos TIC ofrece la posibilidad resolver el problema en una hora o menos sin necesidad de cita previa. También existe la posibilidad de la retirada del dispositivo dañado y del envío a domicilio con las reparaciones terminadas.

¿Cuáles son los desperfectos comunes de iPhone? Sin embargo, cambiar pantalla iPhone 11 no es el único servicio disponible en Repuestos TIC, ya que los teléfonos del gigante tecnológico Apple pueden contar con distintos desperfectos. Todos los modelos ocasionalmente pueden sufrir la rotura de la pantalla, ya sea por una caída o un golpe. Este es un problema tan frecuente como los problemas con las baterías. Cambiarlas es rápido y sencillo y además no se afecta el rendimiento del aparato. El uso intensivo del dispositivo provoca una paulatina pérdida de capacidad de almacenamiento de energía. Además, las cámaras son otras de las piezas que, por golpes o rayones, pueden requerir de una reparación o, directamente, de un nuevo componente.

Cambiar la pantalla de un iPhone en una hora En Repuestos TIC todos estos servicios se cumplen con celeridad y eficiencia. En el caso que haya que cambiar pantalla IPhone 11 se cuenta con una garantía de 3 meses, por si el componente nuevo es defectuoso. Los residentes en Madrid pueden pasar por la tienda sin cita previa, aunque es recomendable que consulten el stock disponible a través de la página web. Los datos del teléfono no se tocan ni se borran durante la reparación. Si surge algún inconveniente y hay que realizar alguna tarea adicional siempre se consulta al propietario del móvil antes de proceder. En el caso de que el cliente pase por la tienda, la reparación se concluye en una hora como máximo.

Cuando surge algún desperfecto con el móvil y es necesario cambiar pantalla iPhone 11, recurrir al servicio profesional de Repuestos TIC es una solución rápida y efectiva para poder volver a usarlo de manera inmediata.

