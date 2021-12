Distribuciones Cantelar dispone de alfombrillas con bordes para coches Emprendedores de Hoy

El polvo y la suciedad en el interior del vehículo tienden a acumularse en la zona en la que el conductor y los pasajeros colocan sus pies. Para hacer más fácil su limpieza y proteger esas zonas, hay disponibles alfombrillas con bordes para coches muy útiles.

Una de las empresas españolas especializadas en la venta de alfombrillas y protectores de maleteros es Distribuciones Cantelar, una compañía en la que se pueden adquirir alfombrillas para coches de prácticamente todas las principales marcas del mercado.

La importancia de las alfombrillas para un coche Las alfombrillas son un elemento del vehículo al que, por lo general, no se le da la relevancia que realmente merece, más allá de solo sacarlas para lavarlas de vez en cuando. La realidad es que las alfombrillas son importantes por varias razones, ya que, por un lado, ayudan a proteger el suelo del vehículo del desgaste, por la constante fricción que sufre por los zapatos y las pisadas.

Además de eso, se encargan de acumular la suciedad y el polvo sobre ellas, evitando que se adhiera al suelo y haciendo mucho más fácil la limpieza. Las alfombrillas también tienen importancia en la seguridad, ya que una de buena calidad se sujetará correctamente al suelo del coche, permitiendo que los pies del conductor descansen adecuadamente y no resbalen, evitando así posibles accidentes. Por esta razón, elegir una buena alfombrilla que cumpla con todos estos elementos es fundamental, tanto para el coche como para quienes viajan dentro de él.

Alfombrillas con bordes para todo tipo de vehículos Una de las empresas que destaca en el sector de las alfombrillas en España es Distribuciones Cantelar. No solamente resalta por la gran calidad en los materiales que utiliza, sino que también ofrecen muchas otras ventajas. Por ejemplo, las alfombrillas con bordes de Distribuciones Cantelar están fabricadas de tal manera que mantienen toda la suciedad sobre ellas, impidiendo que pase a la moqueta original del coche.

Además, están hechas en una pieza, adaptándose perfectamente a la forma del vehículo para no dejar ningún hueco a la vista. La presencia de bordes de 2 a 3 cm de espesor permite que incluso los líquidos queden atrapados en ellas, sin que pase al suelo. A esto se le suma que están hechas con un material antideslizante y llevan anclajes para fijarlas a las anclas originales del vehículo.

Las alfombrillas con bordes que fabrica y vende Distribuciones Cantelar incluyen las 4 piezas, es decir, las 2 delanteras y las 2 traseras.

En la página web de la empresa, se puede observar mejor su catálogo y comprobar fotos reales del producto.

