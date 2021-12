Conseguir cita previa para Osakidetza de una forma sencilla gracias a Cita Previa Extranjería Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Cita Previa Extranjería ofrece una alternativa, ajustándose a las necesidades y requerimientos de cada solicitante para concretar la cita previa para Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) con un método eficiente. La gran demanda de personas que necesitan hacer uso del sistema de salud siempre dificulta la posibilidad de programar una cita médica a corto plazo.

Esta opción permite a los solicitantes realizar el trámite de forma electrónica a través de la aplicación web, sin necesidad de ir a ninguna oficina, desde un móvil u ordenador y en cualquier momento.

Solicitud y cancelación de citas sin contratiempos Cita Previa Extranjería pone a disposición de los ciudadanos un directorio de centros de salud que administra Osakidetza para elegir el más cercano a la zona de residencia y, con ello, poder atender alguna situación de urgencia cuando se requiera. En ocasiones, tratar de concretar una cita de forma independiente no permite la opción de cancelar citas, ya que estas se generan automáticamente. Sin embargo, con el sistema que ofrece la aplicación se puede anular una cita a través de la página web, vía telefónica o directamente en la app, siguiendo las indicaciones. Para ser atendido en cualquier centro de salud solo se necesita, aparte de la cita previa, la tarjeta sanitaria y el DNI vigente.

Por otro lado, en relación a los protocolos de bioseguridad relacionados con el COVID-19, en algunos casos la atención presencial al público tendrá algunas limitaciones. Sin embargo, los pacientes que hayan solicitado su cita previa no tendrán problemas al momento de ser atendidos.

Osakidetza trabaja por la salud de todos Desde el año 1984 que se fundó Osakidetza ha tenido como objetivo ocuparse del sistema de salud, ofreciendo posibilidades sanitarias a los habitantes de la red social del País Vasco. Con el transcurso del tiempo, esta institución ha ido ampliando su cartera de atención médica, incluyendo en sus servicios el control de embarazo, revisiones regulares, control de patologías de cualquier índole, urgencias y servicios quirúrgicos, entre otros. Anualmente, atiende más de 16 millones de consultas, garantizando una atención profesional de calidad en cada una de ellas.

Sin embargo, con el surgimiento de la pandemia, el Sistema Vasco de Salud también ha tenido que adaptarse para ofrecer a los pacientes una atención remota y más organizada. Por ello Cita Previa Extranjería, con sus servicios de asesorías, facilita la gestión de una cita sin contratiempos para que todos los ciudadanos vascos puedan tener su salud bajo control

