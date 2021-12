Lords & Barbers, finalista mejor barbería de España 2021 Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las barberías son lugares especiales donde las personas acuden a mejorar su estética y atractivo. Lords & Barbers, uno de los locales más reconocidos que, actualmente, está nominado a Mejor Barbería de España 2021, destaca por proporcionar unos servicios impecables. El evento es realizado por la revista Soy Barbudo y se trata del mayor galardón del mundo de la barbería en España.

En este sentido, si el reconocimiento es entregado a Lords & Barbers no sería en vano, ya que cuenta con profesionales expertos en su área, técnicas actualizadas y un servicio al cliente de alta calidad. Asimismo, ofrece diferentes tipos de cortes de pelo y arreglos de barba que se realizan en función del estilo del cliente. También cuenta con servicios de desrizante, tinte y mascarillas faciales. Por lo general, es un espacio donde se busca relajación, a la vez que se obtiene un nuevo look.

Lords & Barbers nominada a mejor barbería Lords & Barbers es una barbería situada en el territorio español que cuenta con una amplia experiencia, trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Esta fue fundada en 1999 y desde entonces ha sido fiel a su estilo personal, formando a maestros barberos profesionales y ofreciendo un servicio de primera a sus clientes. Asimismo, es considerada una de las seis mejores barberías en todo el país, lo cual le ha permitido estar nominada al premio Mejor Barbería de España 2021.

Estos premios son organizados por la revista Soy Barbudo y la final se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre en Valencia. Es la tercera edición de estos premios que se han convertido en un evento importante para el mundo de la barbería.

Si Lords & Barbers gana el premio, podría convertirse en la tienda de estética masculina más reconocida. Además de estos, también se celebran otras competencias como la mejor colección, barbería revelación, mejores marcas y un evento denominado No Batalla.

Una barbería orientada al éxito La barbería Lords & Barbers cuenta con una reputación respetable gracias a su trabajo. Su CEO es Abel Pleguezuelos, quien fue finalista a mejor barbero del año 2016 en la Plataforma Barbero 3.0. Además, fue subcampeón de España 1997 y Campeón Provincial de Alicante 1996.

Su liderazgo en la empresa ha estado enfocado en convertirla en la mejor barbería. Por esta razón, pone especial atención a las técnicas, servicio al cliente y mucho más. Gracias a esto, en su trayectoria, el local ha recibido variados reconocimientos que certifican el esfuerzo, como el de la Mejor Barbería Elche, Mejor Barbería Comunidad Valenciana y el premio TheQhair “Certificado guía de calidad de peluquerías Española” en 2018 y finalista en la segunda edición del premio Mejor Barbería de España 2019.

Los hombres que acuden a esta barbería no solo obtienen un corte de calidad, sino que también disfrutan de una oportunidad para relajarse en las manos de profesionales. En cada sesión se utilizan técnicas y tratamientos novedosos, realzando siempre el estilo del cliente.

Asistir a una barbería es una experiencia que debe vivirse al máximo. Las citas para Lords & Barbers pueden solicitarse a través de internet. También ofrecen cursos completos en el área del cuidado del cabello, los cuales imparten a través de su academia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.