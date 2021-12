Tanques homologados ADR de transporte de gasolina en la empresa online Absorbentes y Cubetos Emprendedores de Hoy

2 de diciembre de 2021

Comprar un tanque para gasolina en internet El transporte de sustancias peligrosas por carretera debe cumplir una serie de condiciones muy rigurosas para minimizar los riesgos que implica el traslado de este tipo de carburantes. Ante esta situación, quienes estén buscando cómo transportar gasolina con seguridad encontrarán en la tienda online Absorbentes y Cubetos la solución.

En esta tienda online, tienen un servicio de asesoramiento ADR gratuito, por lo que los clientes no corren riesgos de no cumplir la legislación por desconocimiento, ya que pueden acarrear multas considerables.

Para aquellas personas a quienes les puedan asaltar dudas como “¿puedo llevar 300 litros de gasolina en mi camioneta?” o “¿tengo que cumplir el ADR si solo necesito transportar 55 litros de gasolina?”, entre otras, los asesores comerciales de esta tienda online estarán siempre dispuestos a orientarles de forma completamente gratuita, son consejeros de seguridad con más de 5 años de experiencia.

Homologación o exención ADR, ¿dudas? El ADR es el acuerdo europeo del transporte internacional de mercancías peligrosas y fue elaborado en el año 1957 por la Comisión de las Naciones Unidas. En este estatuto, se contemplan las reglas comunes de los países firmantes para el traslado de estas sustancias por carretera. Entre las mercancías nocivas que se mencionan dentro del acuerdo, está la gasolina, líquido altamente inflamable que, en caso de accidentes o derrames, puede ocasionar desastres fatales, por lo que se recomienda el uso de envases especiales.

Dentro de esta legislación, se contemplan exenciones para este tipo de tanques que, en resumidas cuentas, se refieren a que hay determinadas excepciones por las que se pueden utilizar tanques de transporte de gasolina con exención ADR.

Absorbentes y Cubetos ofrece depósitos de transporte de gasolina, además de tanques para diésel, aceite y AdBlue, a un precio inmejorable. Estos depósitos están diseñados con todas las garantías de seguridad y resistencia requeridas para el transporte seguro y con la garantía de Emiliana Serbatoi, una de las marcas de fabricantes de tanques y depósitos más conocida, con más de 30 años de experiencia.

Absorbentes y Cubetos ofrece atención especializada desde su tienda online Con más de 4 años de experiencia, Absorbentes y Cubetos cuenta con un equipo de consejeros de seguridad, especialistas en ADR que siempre están dispuestos a guiar a los clientes en cualquier duda de forma gratuita, ya que en muchas ocasiones la legislación puede ser algo confusa.

Los pedidos de tanques de transporte de gasolina u otras mercancías peligrosas pueden realizarse a través de su tienda online. Realizan envíos a toda la península (excepto Portugal) en un plazo de 24 a 72 horas y el envío siempre es gratis. Además, disponen de una pasarela de pago seguro garantizado.

