¿A qué ayudas me puedo acoger para rehabilitar mi vivienda? El futuro del sector inmobiliario mira hacia la sostenibilidad Redacción

jueves, 2 de diciembre de 2021, 08:21 h (CET) El futuro del sector inmobiliario mira hacia la sostenibilidad. La pandemia ha cambiado, en parte, los intereses y prioridades de los consumidores que buscan adquirir vivienda.

Aunque ya hacía un tiempo que el sector estaba enfocándose en un futuro más verde, hoy la mayor parte de promotores inmobiliarios tienen claro que las nuevas construcciones tienen que ser sostenibles y abordan, en sus proyectos, aspectos como el origen y la calidad de los materiales, los sistemas de ventilación, la climatización, la necesidad de contar con espacios abiertos y, por supuesto, las nuevas zonas comunes, para responder a las necesidades de las familias de hoy.

Sin embargo, nuestro país sigue contando con un parque de viviendas muy envejecido, especialmente en grandes ciudades como Mad rid o Barcelona. De ahí que el consistorio de esta última haya puesto en marcha un proyecto de inversión de 20,5 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de viviendas. ¿El objetivo? Mejorar sus condiciones de habitabilidad y promover la eficiencia energética.

Pero, ¿y en el resto de España? El Gobierno también ha aprobado un plan de ayudas para la rehabilitación de edificios y barriadas completas, teniendo en cuenta que según sus estimaciones, hay más de 9,7 millones de viviendas en España que necesitan ser rehabilitadas.



Planes de ayudas específicos para la rehabilitación

En primer lugar, debes saber que el plan de rehabilitación de viviendas en España incluye distintos tipos de ayudas, según los sectores que se benefician de las mismas.

● Plan de Rehabilitación Energética de Edificios ● Plan para localidades con menos de 5.000 habitantes ● Plan para el resto de localidades

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía se ha destinado una partida de más de seis millones de euros para la denominada ‘regeneración urbana’, que debe impulsarse entre 2021 y 2023.

Lo que propone el Gobierno es subvencionar el 100 % de la rehabilitación de las viviendas, siempre y cuando se consiga la reducción del gasto de energías no renovables. No obstante, las ayudas para viviendas unifamiliares pueden alcanzar los 12.000 euros, mientras que las comunidades de propietarios podrán optar a 8.000 euros por vivienda.

¿En qué consisten las ayudas a la rehabilitación?

Lo que se persigue a través de la rehabilitación es reducir el gasto energético y demostrarlo. En caso de edificios enteros, las ayudas irán destinadas a las comunidades de propietarios, con un mínimo del 40 % de la inversión y un máximo del 100 % para la rehabilitación de envolventes (fachadas y cubiertas), calderas comunes e instalaciones fotovoltaicas.

Al final, el porcentaje que recibiremos como subvención se deducirá de la eficiencia conseguida. El documento técnico que servirá para realizar el análisis previo de eficiencia también estará subvencionado por el Gobierno en un cien por cien.

Además, los propietarios que soliciten estas ayudas para la rehabilitación podrán conseguir interesantes beneficios fiscales en la declaración de la Renta del año que viene, para el ejercicio 2021. Son los siguientes:

● Deducción del 20 % en el IRPF al reducir el 7 % de la demanda en climatización ● Deducción del 40% en el IRPF si se reduce el 30 % o se consigue una certificación energética A o B para la vivienda

● Deducción del 60 % en el IRPF en las mejoras realizadas en comunidades de vecinos que hayan alcanzado la reducción del 30 % en el consumo energético no renovable o un certificado energético A o B



Requisitos para optar a las ayudas de rehabilitación

Antes de dar cualquier paso, es importante tener en cuenta que cada comunidad autónoma establece y regula sus propios requisitos. No obstante, en términos generales hay que tener en cuenta que para solicitar estas ayudas a la rehabilitación:

● Las viviendas unifamiliares, aisladas o pareadas tienen que haber sido construidas antes de 1996 y ser domicilio habitual de su propietario ● Las viviendas en comunidades de vecinos, además de haber sido finalizadas en 1996, pueden optar a las ayudas de rehabilitación si al menos el 70 % de la superficie construida es sobre rasante y el 50 % de las viviendas son domicilio habitual de sus propietarios

¿Cuándo y cómo puedo realizar la solicitud?

El plazo para realizar la solicitud de ayudas se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022. Una vez concedida la subvención, los propietarios o la comunidad tendrán un plazo de 24 meses para ejecutar las obras, desde que se haya concedido la subvención. Este plazo se alargará 26 meses en Comunidades de propietarios con más de 40 viviendas.

¿Dónde presentar la solicitud para rehabilitar mi vivienda?

Las ayudas en cuestión dependen de los fondos del Plan de Recuperación para Europa después de la pandemia, de modo que hay que avanzar con pies de plomo. El Gobierno de España tiene previsto destinar 3,5 millones de euros al proyecto, pero el reparto entre las diferentes autonomías tiene que terminar de acordarse.

Lo más recomendable, en este momento, es empezar a estudiar las necesidades de nuestra vivienda o edificio, para realizar los estudios técnicos posteriores. Las obras no deben ponerse en marcha antes de haber cursado la solicitud.

