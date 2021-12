Beneficios de los Absorbentes Industriales de Polipropileno Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 17:19 h (CET)

En la tienda online Absorbentes y Cubetos, se pueden encontrar materiales de almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas y no peligrosas. Su amplia gama de productos dispone de los absorbentes industriales fabricados en polipropileno, materiales que absorben aceites, carburantes y otros hidrocarburos, muy contaminantes para el medioambiente.

Absorben de todo menos agua. Lo que les convierte en una excelente herramienta para realizar labores de descontaminación en zonas de agua, como ríos, lagos, embalses o incluso en el mar.

Esta tienda online, fundada en el año 2017, comercializa una amplia gama de absorbentes en diferentes formatos, y se especializa en la venta y distribución de absorbentes industriales para hidrocarburos fabricados 100% en polipropileno de alta absorción. Con una eficiencia muy superior a otros absorbentes más populares, como la sepiolita o la tierra de diatomeas.

Beneficios del uso de absorbentes industriales para hidrocarburos de polipropileno En la Unión Europea, existe una estricta legislación en cuanto a la gestión y eliminación de sustancias potencialmente dañinas para el medioambiente. En el caso de los absorbentes de polipropileno, la gran ventaja es la reducida cantidad de residuo que resulta de su uso, por lo que realmente tienen un coste mayor que absorbentes de origen mineral en la compra, pero al gestionarlos resultan mucho más económicos.

Existe una gran variedad de formatos de absorbentes, según su función, como son: rollos, hojas, tubulares, almohadas, barreras de contención y kits de emergencia. Cada formato es para un uso concreto, por ejemplo, los absorbentes tubulares se utilizan principalmente para rodear o cercar la mancha o derrame e impedir que se extienda más.

Los absorbentes fabricados en polipropileno, son ligeros y además no absorben agua, por ello, aunque en principio puedan resultar más costosos que la sepiolita, su gran capacidad de absorción ayuda a disminuir la cantidad de residuo generado.

Absorbentes de polipropileno, una opción recomendada Cada uno de los materiales tiene sus ventajas, sin embargo, hay que tener en cuenta su utilidad y el coste de gestión de cada tipo de absorbente, tras su utilización. Los absorbentes minerales, como la sepiolita, retienen líquidos en cualquier tipo de superficie, son antideslizantes y el precio es accesible, pero no son tan eficientes y en agua no funcionan.

A la hora de adquirir productos antiderrame, el equipo de profesional de Absorbentes y Cubetos está dispuesto a aclarar dudas y asesorar de forma gratuita, sobre el material y el formato a escoger para controlar un derrame de la mejor forma posible, minimizando el impacto que estos pudieran tener en el medioambiente y los costes que pueden generar.

