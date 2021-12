ARRECIFE Audiología, clínica auditiva especialista en revisión auditiva para personas de alta actividad y entornos sonoros exigentes Emprendedores de Hoy

Los expertos en audiología aconsejan someterse a una revisión auditiva anual, sobre todo tras cumplir los 50 años. Se trata de una medida fundamental para detectar cualquier signo preocupante y poder evitar o frenar la pérdida en la capacidad del oído.

En el centro auditivo ARRECIFE Audiología de Barcelona, se puede pedir cita previa para realizarse todas las pruebas necesarias con la última tecnología. Cada evaluación se adapta al paciente y a los entornos en los que transcurre su vida cotidiana. Posteriormente, los especialistas entregan un informe al usuario y esclarecen cualquier tipo de duda que tenga, de forma gratuita.

La revisión auditiva es fundamental para muchos oficios y profesiones Por lo general, la revisión auditiva permite evaluar la capacidad del oído de una persona y consta de pruebas sencillas e indoloras, que siempre deben realizarse en un centro especializado en audiología, como es el caso de ARRECIFE Audiología, dirigido por Esther Remujo. El procedimiento se lleva a cabo en un espacio insonorizado para evitar la interferencia de otros sonidos o ruidos.

Mediante una otoscopia, en la que se explora el oído externo y la membrana del tímpano, se comprueba que no haya tapones de cera, inflamaciones, supuraciones o perforaciones. Después, mediante un test se determina el umbral de audición del paciente. En la revisión auditiva, se busca examinar todas las partes del oído. Es una prueba necesaria para la población después de los 50 años y también para quienes trabajan en entornos sonoros exigentes.

Entre las profesiones que requieren un test en un centro auditivo, se encuentra el personal aeroportuario de tierra, que está sometido a los sonidos de aterrizaje y despegue de los aviones, los pilotos de competición y los músicos. La revisión auditiva periódica también es necesaria en otros oficios como el de los mineros o los carpinteros, expuestos a maquinarias ruidosas.

Los expertos recomiendan actuar ante los primeros síntomas de pérdida auditiva Los especialistas en audiología destacan que la revisión auditiva es necesaria para prevenir la pérdida de la función del oído. Se trata de un órgano muy sensible que cada día se enfrenta a distintos estímulos. La pérdida de la audición dificulta la capacidad de oír y entender, por lo que torna sumamente difícil a la vida cotidiana.

Detectar los síntomas en un centro auditivo es vital para realizar una evaluación del grado de pérdida de la audición y buscar soluciones. Hoy, con la tecnología de los audífonos, es posible recuperar parte de la función del oído, por lo que la sordera no tiene que ser una condena inevitable. El servicio de rehabilitación auditiva se realiza por profesionales logopedas altamente cualificados y con una amplia experiencia.

En el centro auditivo ARRECIFE Audiología se realizan estudios completos para determinar si hay algún tipo de pérdida auditiva, sin ningún tipo de compromiso.

