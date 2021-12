La app de EscapeRank consigue más de 1.500 descargas en menos de 1 mes y ya incluye más de 600 salas de escape en toda España Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 16:37 h (CET)

Los escape rooms, también conocidos como salas de escape o cuartos de escape, son una actividad de ocio que tiene cada vez más seguidores a nivel mundial. En estos juegos, que tienen lugar en salas ambientadas de una cierta temática, los integrantes de un equipo deberán poner a prueba sus habilidades mentales para resolver una serie de pruebas o acertijos en un determinado tiempo. Si el cronómetro se para antes del tiempo límite establecido, el equipo se proclamará vencedor en el juego.

Para los aficionados a los escape rooms, existe actualmente una aplicación que ofrece diversas funcionalidades muy útiles. Esta no es otra que EscapeRank, una app que ha conseguido más de 1.500 descargas en menos de 1 mes y que se ha consolidado como una de las aplicaciones para escapistas líderes en el mercado de apps. Esta incluye a día de hoy más de 600 salas de escape en toda España.

Los recursos útiles y creativos para escapistas En la app deEscapeRank es posible encontrar los escape rooms disponibles en una determinada área, sus características, temáticas y precios. Los escapistas podrán crearse un usuario de manera gratuita en la app y guardar como favoritas aquellas salas que desean realizar en un futuro. En próximas actualizaciones de la aplicación, también existirá la opción de crear grupos y cada vez que uno de estos complete un escape room, ganará puntos para un ranking, en el que los ganadores obtendrán premios.

Asimismo, los equipos que visiten las diferentes salas incluidas en EscapeRank podrán calificar su experiencia y valorar el establecimiento en base a diversos aspectos. El escapista podrá dar su opinión acerca de elementos como el hilo narrativo de la historia, la ambientación del lugar o los desafíos propuestos. Esto obedece al objetivo de mejorar constantemente la experiencia de los participantes en este tipo de dinámicas.

Promociones para expandir la afición por los escape rooms Esta aplicación permite crear vínculos fructuosos entre las salas y los jugadores, ya que las primeras tendrán en EscapeRank una plataforma para darse a conocer entre más escapistas, y los segundos, una herramienta para encontrar más escape rooms y conocer las diferentes valoraciones sobre estos. A la misma vez, los propietarios tendrán acceso a las valoraciones del público sobre su establecimiento, lo que abre las posibilidades de mejorar y potencializar el negocio.

La plataforma también cuenta con secciones especiales muy interesantes en ocasiones como Halloween, Black Friday, Navidad, etc.

En EscapeRank, los aficionados al mundo de los escape rooms encontrarán todo aquello que necesitan para que la experiencia del escapismo sea más completa que nunca antes. La aplicación se puede descargar tanto en App Store como en Google Play.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.