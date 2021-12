El Power Plan que ofrece Rubén Turienzo permite cumplir objetivos en tan solo 80 días Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 15:40 h (CET)

En caso de sufrir estancamiento en el ámbito profesional o ante la imposibilidad de cumplir con una meta de otra índole como la académica es recomendable recurrir a un plan de mentoría.

El Power Plan que ofrece el business trainer Rubén Turienzo permite cumplir objetivos en tan solo 80 días, plazo en el que se puede lanzar un nuevo producto, alcanzar un resultado económico o dominar un idioma desconocido. A través de estas acciones, el individuo puede acercarse a su triunfo profesional, alargar sus vacaciones o disfrutar de su independencia financiera, dependiendo de cuáles sean las metas que esté buscando.

Cómo cumplir con los objetivos El primer paso es la organización para trazar un itinerario que resulte eficaz en relación con los objetivos planteados. Para ello, es necesario el trabajo de un mentor en estrategia, profesional y con experiencia, que oficie como guía y fuente de motivación durante el entrenamiento. Hay quienes empiezan algún tipo de formación, pero no consiguen terminarla o quienes quieren iniciar una nueva actividad y no saben por donde comenzar. Para alcanzar nuevas metas o cambiar el modo de vida, evitando la frustración, es necesario identificar objetivos claros.

Delinear una estrategia correcta es la clave. Por esta razón, Rubén Turienzo cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica, liderazgo, transformación original y desempeño de equipos. Su labor se orienta a que altos directivos de grandes organizaciones alcancen los objetivos que se proponen. Algunas de las compañías que requirieron sus servicios son Disney, Coca Cola, IKEA, Red Bull o Banco Santander, entre muchas otras.

Cambiar en 80 días con el programa Power Plan El programa Power Plan puede cambiar la vida de quien lo adopte en tan solo 80 días. No se trata de un proceso mágico, sino de un entrenamiento mediante el cual es posible revolucionar los resultados profesionales, identificar claramente los objetivos para cumplirlos, optimizar los recursos y activar una mentalidad estratégica. El éxito no se alcanza en soledad, por eso este plan ofrece apoyo y guía personalizada.

A partir de este entrenamiento, se pueden incorporar herramientas que van a ser útiles durante toda la vida. La persona que siga el Power Plan pasará a formar parte de una comunidad exclusiva que le permitirá alcanzar resultados de otra manera imposibles. Para conseguir los objetivos propuestos por el Power Plan, a través de la mentoría de Rubén Turienzo, es necesario el compromiso con el programa y la motivación para seguir con los ejercicios y retos que se proponen.

