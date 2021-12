Hipotecas en tiempos de COVID-19, por Central Hipotecaria Emprendedores de Hoy

Central Hipotecaria, una de las empresas de intermediación financiera más importantes de España, admite que la pandemia del COVID-19 produjo cambios en el mercado financiero. Sin embargo, advierte que estos cambios no significan obstáculos para los solicitantes de créditos hipotecarios. Por el contrario, habla de oportunidades que todos pueden aprovechar.

La clave para acceder a hipotecas en tiempos de COVID es estar informado y bien asesorado. Lo confirma un equipo como el de Central Hipotecaria, que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado.

¿Quién puede acceder a una hipoteca en tiempos de COVID-19? Una de las facilidades con la que cuentan los interesados en acceder a un financiamiento bancario es la posibilidad de tener un estudio de viabilidad. De manera totalmente gratuita, el equipo de Central Hipotecaria analiza e informa al solicitante de las alternativas de crédito que tiene para adquirir un inmueble. Una vez que el equipo de expertos analiza el perfil económico, le propone la operación hipotecaria que mejor se adapte.

Después de la pandemia del COVID-19, los bancos se han vuelto muy sensibles con temas como los ingresos brutos de las personas. Necesitan comprobar si van a tener la capacidad de pago necesaria para cumplir con sus responsabilidades. Otro tema de interés para las entidades financieras es la estabilidad laboral.

Las personas que hayan conservado el mismo empleo o que su sector no haya sido muy afectado durante la crisis sanitaria tienen mayores probabilidades. Otros elementos importantes son la disponibilidad de ahorros para soportar los gastos del papeleo para la operación de compra y un endeudamiento bajo. El manejo saludable de las tarjetas de crédito es crucial.

Otras ventajas para acceder a créditos hipotecarios Otra de las prerrogativas es que al irse reactivando la economía, la banca en general está compitiendo por ofrecer productos crediticios más accesibles a sus clientes. Es por ello que las tasas de interés han bajado a casi los mismos niveles que había antes de la pandemia. Una menor tasa de interés genera cuotas más accesibles para la mayoría.

El uso de la tecnología también supone una mejora de las probabilidades y las condiciones para acceder a un crédito. El surgimiento de la plataforma Hipotech permite mediante la inteligencia artificial rastrear los productos más adecuados disponibles en la banca. Esto permite obtener una rápida visión de la alternativa que se puede utilizar. La solicitud incluso se puede gestionar desde casa.

Pero quizá una de las mayores preeminencias es contar con empresas como Central Hipotecaria. Esta compañía unifica en un paquete un grupo determinado de solicitudes y negocia con ellas en los bancos. Al tramitarlas en grupo se obtienen mejores condiciones que si la hace una persona de manera individual. Así que solo es cuestión de acceder a la información correcta para obtener hipotecas en tiempos de COVID-19.

