Fundación Tengo Hogar potencia la autonomía de familias gracias al impulso de Fundación La Caixa

Un proyecto en colaboración con Fundación "la Caixa" que ha logrado ayudar a 30 familias, de las cuales el 57% son madres solas, alcanzando a un total de 96 personas. El esfuerzo y la constancia de Fundación Tengo Hogar han conseguido que el 65% de los beneficiarios se inserten laboralmente y un 43% ha podido realizar formaciones específicas para el empleo Son muchas las familias que a raíz de la situación provocada por la pandemia se han visto afectadas por problemas económicos, laborales o personales. Según el 11º Informe Arope, en España, 11,8 millones personas (25,3% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Para poder luchar contra uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas familias existen ayudas y proyectos capaces de paliar en cierta medida estas situaciones. Fundación Tengo Hogar, que ayuda a familias con niños en riesgo de exclusión social a recuperar su autonomía, ser económicamente independientes y poder así integrarse de nuevo a la sociedad, ha sido seleccionada en la convocatoria de Inserción Sociolaboral de 2020 de la Fundación "la Caixa", gracias a su proyecto llamado Acompañamiento socio laboral para mejora de la empleabilidad, el cual ha tenido como objetivo conseguir la autonomía global y estabilidad económica de familias con niños en riesgo de exclusión social.

Para lograrlo, se marcaron como propósito mejorar su empleabilidad, a través de orientación sociolaboral y formación, ofreciéndoles para ello oportunidades de trabajo estable a través de la red de empresas colaboradoras de Tengo Hogar. Esta iniciativa es ahora más importante que nunca para ayudar a las familias que están atravesando una situación difícil. En gran parte debido a las consecuencias derivadas de la pandemia, son cada vez más las familias necesitadas de este tipo de ayuda. Personas que se han visto afectadas por pérdida de empleo o de vivienda, trabajos vinculados a la economía sumergida, dificultades para hacer frente a deudas o no disponer de los recursos, etc.

De este proyecto han formado parte 30 familias, de las cuales el 57% son madres solas, factor que aumenta la vulnerabilidad; un total de 96 personas (42 niños y 54 adultos). Gracias al esfuerzo y a la constancia de Fundación Tengo Hogar el 65% de los beneficiarios se han insertado laboralmente y un 43% ha podido hacer formaciones específicas para el empleo, por ejemplo, en los sectores administrativo, metalúrgico y sociosanitario.

El proyecto cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU: 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad, 5 (Igualdad de Género) 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 10 (Reducción de las desigualdades) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Un acompañamiento sociolaboral integral con la persona en búsqueda activa de empleo y toda su familia

Gracias a esta subvención recibida por la Fundación ”la Caixa” y al trabajo de Tengo Hogar, todos los beneficiarios de este proyecto participaron en talleres grupales para adquirir nuevas competencias: gestión del tiempo, calidad y orientación al servicio, herramientas digitales, habilidades de comunicación, imagen profesional, red de contactos y gestión de entrevistas de trabajo. Además, han podido contar con un acompañamiento sociolaboral integral con la persona en búsqueda activa de empleo y toda su familia.

“Soy madre de familia numerosa, al comienzo de la pandemia vivía en una buhardilla con mi marido y mis tres hijos. Es cierto que nunca he interrumpido mi búsqueda por salir adelante. Gracias al apoyo de Fundación Tengo Hogar he mejorado mis condiciones de habitabilidad y mis competencias para poder conseguir un empleo estable. Ahora trabajo como administrativa en un importante grupo hospitalario, un puesto que me permite conciliar la vida familiar y laboral. No puedo estar más contenta”, resalta Carmen, beneficiaria del proyecto Acompañamiento socio laboral para mejora de la empleabilidad.

Fundación Tengo Hogar realiza una intervención integral y exigente llegando a la vida laboral, económica y social desde un enfoque siempre familiar. En función de cada caso, se centran en realizar mayor hincapié en el aspecto que necesiten mejorar, siempre poniendo a la persona como protagonista de su propio cambio.

“Si bien la situación de emergencia ha aminorado, aún podemos observar las consecuencias que arrastra la pandemia. Aunque muchas personas hayan vuelto a trabajar, eso no es suficiente para remontar. Todos buscan dar una mejor calidad de vida a sus hijos y nosotros les ayudamos a lograrlo mediante un acompañamiento integral que además de focalizarse en la empleabilidad, protege a la infancia”, destaca María de Lorenzo, cofundadora de Tengo Hogar. Recibir ayudas económicas como la que nos ha proporcionado la Fundación ”la Caixa” son las que nos permiten continuar con nuestra labor y poder ofrecer un futuro a muchas de estas personas que están atravesando una situación difícil pero que tienen una actitud proactiva de cara a la búsqueda de empleo y a la formación, así como también un fuerte compromiso con los objetivos acordados”, concluye María de Lorenzo.

Acerca de Fundación Tengo Hogar

Tengo Hogar nació en 2014 y su misión es ayudar a familias con niños en riesgo de exclusión social a recuperar su autonomía a través de su programa que se basa en tres pilares esenciales para que logren salir adelante:

•Mejoran su empleabilidad, con formación y orientación para una búsqueda de trabajo exitosa

•Protegen la infancia, para que los niños tengan las mismas oportunidades que todos

•Les ayudan a cubrir temporalmente necesidades básicas específicas

Actúan de forma preventiva. Reimpulsan vidas de familias con actitud de superación, esfuerzo y compromiso.