El Grupo Schaeffler celebra el aniversario de la empresa: en movimiento desde hace 75 años

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 17:00 h (CET) El proveedor global para los sectores de la automoción e industria Schaeffler celebra su 75º aniversario con una ceremonia digital. Se ha rediseñado la sección de historia de la empresa en la página web de Schaeffler. Publicación de un libro del Prof. Dr. Gregor Schöllgen sobre la historia familiar y de la empresa. Establecimiento de la Fundación Schaeffler con ocasión del 75º aniversario Es una de las grandes historias de éxito "Made in Germany": El proveedor global para los sectores de la automoción e industria Schaeffler celebra su 75º aniversario. Los hermanos Dr. Wilhelm y Dr.-Ing. E.h. Georg Schaeffler colocaron la primera piedra del Grupo en 1946 fundando Industrie GmbH en Herzogenaurach. Era el inicio de una empresa que cuenta hoy con más de 83.900 empleados en cerca de 200 emplazamientos repartidos en 50 países. Entre otros, tres exitosas compañías independientes —INA, LuK y FAG— se unieron para crear un líder tecnológico global con el ADN de una empresa familiar. En consecuencia, Schaeffler ha celebrado sus 75 años de progreso, innovación tecnológica y éxito económico mediante una ceremonia de aniversario online para todos los/las empleados/as y para algunos invitados del mundo económico y político.

El espíritu pionero, las innovaciones y las adquisiciones estratégicas son la base del éxito

El crecimiento de la empresa a partir de 1950 ha sido posible gracias al rodamiento de agujas guiado por jaula, un invento genial del Dr.-Ing. E.h. Georg Schaeffler que revolucionó el movimiento y la movilidad, tanto en la construcción de automóviles como en la industria.

Este invento estableció los cimientos de un éxito global continuado. En 1965, los dos hermanos decidieron invertir en LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH, ubicada en Bühl, en la región alemana de Baden, que hoy en día es la sede de la división Automotive Technologies. El embrague de muelle de diafragma, el volante de inercia de doble masa y los elementos de motor son ejemplos de productos innovadores con los que la empresa se ha situado en la vanguardia tecnológica. Desde 1999, LuK es una sociedad participada íntegramente por Schaeffler.

En el año 2001, Schaeffler adquirió FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG en Schweinfurt. Gracias a esta compra, Schaeffler se convirtió en el segundo mayor fabricante de rodamientos del mundo. En 2015 Schaeffler AG salió a bolsa con gran éxito. En la actualidad, las tres marcas de productos INA, LuK y FAG están unidas bajo la fuerte marca corporativa de Schaeffler.

"El espíritu pionero siempre ha sido decisivo para el éxito de Schaeffler como empresa. Y en las fases más desafiantes, con los mayores retos, ha demostrado un alto grado de resiliencia y su disposición a entender en todo momento los cambios profundos también como una oportunidad. Como accionistas somos especialmente conscientes de que este éxito durante décadas depende, sobre todo, del compromiso de nuestros empleados y empleadas en todo el mundo, así como del de nuestros clientes y proveedores", ha dicho Georg F. W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG.

Estudio transparente y científico de la historia de la compañía

Con ocasión del aniversario de la compañía, la familia Schaeffler ha encargado una investigación sistemática de su historia, que está indisolublemente vinculada a la de la empresa, consiguiendo encomendar dicha tarea al prestigioso historiador Prof. Dr. Gregor Schöllgen. Schaeffler presentará los resultados de esta investigación —que también incluye los años anteriores a la constitución de la empresa en 1946— en el marco de la celebración del aniversario, con una página web de nuevo diseño que permite experimentar la historia, así como conocer a las personas y las innovaciones tecnológicas que hay detrás. Enlace: http://www.schaeffler.com/history. La presentación y análisis exhaustivo bajo el título de "Schaeffler. Biografía de una familia y de su empresa" del Prof. Dr. Schöllgen se publicará a principios de diciembre en la editorial Deutsche Verlags-Anstalt de Múnich.

"Desde siempre, Schaeffler se ha caracterizado por su extraordinaria capacidad innovadora y su alto nivel de responsabilidad social", ha dicho el Prof. Dr. Schöllgen. "La curiosidad y la mirada enfocada al futuro, que ya motivaron a los dos hermanos, son la gran fuerza, hasta el día de hoy, de esta empresa familiar, defensora de la tradición."

Establecimiento de la Fundación Schaeffler

Con ocasión del 75º aniversario de Schaeffler, Schaeffler AG e IHO Holding establecen la Fundación Schaeffler para subrayar la responsabilidad social del Grupo Schaeffler y sus accionistas familiares. La Fundación Schaeffler se dotará con un fondo inicial de 3 millones de euros, aportados a partes iguales por Schaeffler AG e IHO Holding. El fondo de dotación de la fundación aumentará cada año mediante aportaciones complementarias. Al mismo tiempo se integrarán las actividades existentes, como la Fundación Schaeffler FAG. La fundación desarrollará sus actividades en todo el mundo y se centrará en tres áreas principales: 1) Protección del Clima y del Medio ambiente, 2) Investigación y Ciencia y 3) Formación, Cualificación e Igualdad de Oportunidades.

Con su Hoja de Ruta 2025, el Grupo Schaeffler se ha posicionado claramente a nivel estratégico de cara al futuro. En esta estrategia, la empresa con sus tres divisiones apuesta sistemáticamente por la transformación en diez sectores de clientes, para seguir siendo el partner tecnológico preferido de sus clientes también en el futuro. En el núcleo estratégico están la sostenibilidad y la digitalización, flanqueadas por cinco áreas de enfoque relacionadas con temas como los accionamientos eficientes en CO2 o las energías renovables.

"Mientras haya movimiento, también existirá Schaeffler. En Schaeffler, la innovación, la calidad, la comprensión del sistema y la excelencia en la fabricación se combinan para formar una fuerza común. Con esta fuerza y el ADN de la empresa familiar estamos perfectamente preparados para el futuro", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Sobre Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. Su programa de productos incluye componentes de alta precisión y sistemas de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales En 2020, la empresa generó ventas por un valor de 12.600 millones de euros Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

