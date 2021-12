Regeneración del filtro de partículas con las máquinas de limpieza de DPF Revival Emprendedores de Hoy

El filtro de partículas es una pieza indispensable en los vehículos, ya que posibilita limpiar el hollín generado durante la combustión. Para evitar el atasco de los DPF, se necesita un proceso de regeneración cada cierto tiempo para calcinar las partículas y el hollín.

Lo anterior es denominado ciclo de regeneración del filtro de partículas, el cual consiste en el llenado, limpieza y vaciado de estos últimos. Aunque en muchos casos es necesario, este proceso de regeneración no siempre es conveniente, por ello, contar con la asistencia y el conocimiento adecuado de un equipo de profesionales es fundamental.

DPF Revival es una compañía especializada en la fabricación y distribución de máquinas para la limpieza del filtro de partículas, consolidándose como un gran aliado estratégico para el proceso de regeneración.

¿Es recomendable forzar la regeneración del filtro de partículas? Una de las principales consultas en los talleres mecánicos es si es adecuado forzar la regeneración del filtro de partículas, una situación que en ocasiones puede ser conveniente y en otras no, dependiendo del estado de saturación del DPF del vehículo.

Al llegar a altas saturaciones, en el filtro de partículas se eleva notablemente la temperatura y el material que queda retenido en el interior, expandiéndose y fracturando la cerámica, causando la avería del filtro de partículas.

Lo anterior se genera por la acumulación no solo de hollín, sino también de cenizas que no se eliminan aun cuando se haga el proceso de combustión durante la regeneración.

Por esto último, la eliminación de las cenizas requiere limpiar el filtro de partículas con una máquina que saque ambos componentes tóxicos, permitiendo que las paredes internas recuperen su capacidad de filtración apropiada.

En este contexto, DPF Revival se ha posicionado en el sector como una gran alternativa en estas situaciones, ya que cuentan con máquinas para limpiar el filtro de partículas con tecnología avanzada para cada necesidad y tipo de negocio.

Ofrecer soluciones para la limpieza de los filtros de partículas Con más de 35 años de experiencia en el sector, DPF Revival se ha consolidado como una alternativa adecuada para el diseño y fabricación de máquinas de limpieza de filtro de partículas y catalizadores.

En este sentido, cada vez son más los talleres, flotas y concesionarios que solicitan los diversos modelos de máquinas que tiene DPF Revival, con el objetivo de innovar en sus servicios y proporcionar la limpieza adecuada del filtro de partículas en sus espacios.

La maquinaria diseñada por los especialistas de DPF Revival cuenta con amplia garantía en su funcionamiento, logrando eliminar hasta el 99% del hollín, ceniza y aceite de los automóviles.

Más de 100 máquinas fabricadas, 100 clientes contentos, 10 países de exportación y 50.000 limpiezas realizadas respaldan la reputación de estos profesionales, comprometidos con su misión de brindar productos de calidad y tecnología en el sector.

