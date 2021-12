Lords & Barbers finalista mejor barbería de España Emprendedores de Hoy

Para cada negocio existen empresas u organizaciones que se encargan de entregar premios y reconocimientos basados en la calidad de trabajo y atención al cliente. En el caso de las barberías se encuentran los premios de la prestigiosa revista Soy Barbudo, donde las mejores barberías del país optan al premio Mejor Barbería de España.

Este año, Lords & Barbers es finalista al premio Mejor Barbería De España, barbería que recientemente consiguió 2 estrellas theQhair, logrando posicionarse como la mejor barbería de toda la comunidad valenciana. El premio de Lords & Barbers de 2 estrellas theQhair 2021 fue entregado por su calidad, creatividad y cuidado puesto en cada uno de sus servicios.

Lords & Barbers consigue 2 estrellas theQhair este año 2021 La distinción Q o Q de calidad es la marca de España que da a los salones de belleza prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción a través de sus certificaciones. Estas famosas Q de calidad en las barberías y peluquerías suelen ser consideradas como el equivalente a la entrega de una estrella de Michelín en los restaurantes.

En este sentido, Lords & Barbers este año 2021 ha conseguido 2 de estas estrellas por sus servicios de calidad que día a día ofrecen a sus clientes. Además, la creatividad en cada uno de sus estilos de cabello y el cuidado de sus profesionales en cada corte lograron impresionar a theQhair.

Otros aspectos como el dominio de la técnica, la personalidad de los barberos y su historia como expertos en estética fueron cruciales en el momento de la evaluación. Los inspectores de theQhair también tuvieron en cuenta la decoración, comodidad y puntualidad, características dignas de una de las mejores barberías de la comunidad valenciana.

Las otras características que hacen única a Lords & Barbers Para ser considerado digno de recibir 2 estrellas por theQhair, las barberías deben ofrecer un servicio muy completo a sus clientes.

Los barberos de Lords & Barbers son expertos en realizar cortes masculinos para todas las personalidades, estatus social, eventos y ocasiones. Además, estos dan un cuidado excepcional a la barba, ya que saben que un buen corte de esta permitirá al cliente reflejar una mejor presencia y atractivo.

Por otra parte, Lords & Barbers ofrece black mask, desrizantes, mechas, tintes y otros servicios que junto a los cortes de cabello y barba lo convierten en un sitio ideal para el cuidado personal.

Además de esto, la barbería ganadora de premios como “mejor barbería Elche” y “campeón en la comunidad valenciana”, actualmente dispone de cursos para preparar a los profesionales del futuro. Esto se lleva a cabo a través de su nuevo proyecto The Lords Academy donde sus estudiantes aprenderán todo lo que necesita un barbero para ganar una certificación Q de theQhair en España.

Lords & Barbers este año fue el ganador de 2 certificaciones Q de calidad, consideradas las estrellas Michelín en el sector de peluquería y otros tratamientos de belleza. Esto fue posible gracias a sus servicios de calidad, puntualidad, originalidad, atención personalizada, profesionalidad, etc.

