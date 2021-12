CANALS & MUNNE saca al mercado un vino Rioja crianza 2018

Canals & Munné pone en marcha una nueva estrategia comercial, incorporando a su catálogo nuevos vinos de otras DO,s españolas La bodega CANALS & MUNNÉ, de Sant Sadurní d´Anoia, que lleva desde 1915 elaborando sus cavas y vinos primando la calidad de los ingredientes – utilizando solo mosto en flor- y sacando al mercado solo producciones limitadas y numeradas bajo las DO CAVA y DO PENEDES pone en marcha una nueva estrategia comercial de ir incorporando a su catálogo nuevos vinos de otras DO,s españolas como, en este momento, un VINO de la DO RIOJA con el objetivo de ofrecer un servicio integral y más completo a sus clientes de toda la vida.

Con esta estrategia CANALS & MUNNÉ añade a su línea de vinos muy completa con blancos, rosados y tintos acreditados tanto por relevantes condecoraciones de nivel nacional como internacional los mejores vinos de otras menciones vitivinícolas que se caractericen por su notoria imagen y prestigio, un deseo que desde sus inicios en el año 1915 ya viene siendo la filosofía de CANALS & MUNNÉ.

Si siempre sus productos han sido perfectos para desayunar, hacer el aperitivo, comer, merendar, cenar o acompañar cualquier acontecimiento en cualquier época del año a partir de ahora con este nuevo vino RIOJA constituirán momentos únicos para conseguir la máxima satisfacción de sus clientes.

En esta primera etapa CANALS & MUNNÉ presenta un vino RIOJA CRIANZA 2018 DE LA ZONA ALTA, la zona más occidental de la DO RIOJA que por sus características, el clima atlántico y una gran variedad de suelos, imprimen un sello único a sus vinos. Vinos que ocupan un lugar destacado en el mercado español. Un vino exclusivo de cosechas excelentes.

FICHA TÉCNICA:

Cupatge: 100% Tempranillo

Elaboración : Fermentación en depósitos de acero inoxidable. Tiempo de envejecimiento 12

meses en bota de roble americano. Finalmente 12 meses de reposo en botella.

Cata : De color rubí. Envejecido con sutiles aromas de tostados y fumados.

Comentarios : Temperatura de conservación entre 12 y 16º C. Servir entre 16 y 18º C. La

evolución será buena durante los 5 próximos años. Novedad 2021.

CANALS RIOJA Un vino para paladares exigentes. Para pasar momentos inolvidables. Una fórmula de captar la atención y el interés del consumidor.

CANALS RIOJA LA GRAN NOVEDAD DEL 2021