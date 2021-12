FEFCAM y la UCLM colaborarán para facilitar su primera experiencia laboral a estudiantes de Farmacia Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:56 h (CET) Los estudiantes de la UCLM tendrán la oportunidad de completar su formación universitaria en oficinas de farmacia y conseguir una posterior contratación laboral La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla La Mancha (FEFCAM) y la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) proporcionarán la oportunidad de obtener su primera experiencia laboral a los estudiantes universitarios del grado de Farmacia. Los estudiantes de la UCLM tendrán la posibilidad de completar su formación universitaria en farmacias de FEFCAM y conseguir su primer contrato de trabajo, al finalizar las prácticas.

La Vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ángela González Moreno y el presidente de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla La Mancha (FEFCAM), Mariano González han firmado la renovación del convenio entre ambas entidades. La finalidad del mismo es colaborar en acciones conjuntas en los campos del emprendimiento, la formación para el empleo, la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito empresarial, la cultura o cualquier otro campo en el que la colaboración aporte un beneficio social de ambas partes. A la firma del convenio también ha asistido la decana de la Facultad de Farmacia, María del Rocío Fernández Santos.

Mariano González, presidente de FEFCAM, explica que “esta formación supone para el farmacéutico tutor una oportunidad única de conocer al alumno durante el periodo de prácticas y formarlo de manera integrada en su propio equipo de trabajo, lo que podría facilitar una rápida inserción laboral”.

“La Universidad es la cuna donde se nutre la Farmacia comunitaria. Sin empresa no hay profesión y sin profesión no hay empresa. Colaboraremos de forma estrecha con la UCLM para superar los nuevos retos y objetivos que se vayan planteando”, añade el dirigente.

Además de la realización de estas prácticas, el convenio rubricado entre FEFCAM y la UCLM incluye la colaboración en proyectos de investigación, publicaciones, cursos de formación, mesas redondas y seminarios, todo ello en “beneficio de los miembros de FEFCAM y de la comunidad universitaria de la UCLM”.

Mª del Rocío Fernández Santos, decana de la Facultad de Farmacia, destaca que “los empresarios farmacéuticos castellano manchegos muestran una gran generosidad al acoger a nuestros alumnos en sus oficinas de farmacia, lo que no solo completa su formación, sino que les abre nuevas oportunidades laborales de futuro”.

La comisión de seguimiento para el desarrollo de las actividades concretas a realizar entre ambas instituciones estará integrada por la decana y vicedecana de la Facultad de Farmacia por delegación de la Vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento, así como otras dos personas que representen a FEFCAM.

La duración del presente convenio será de cuatro cursos académicos pudiendo ser prorrogado si así lo estiman las partes firmantes.

