Alufase recuerda la importancia del material del andamio en función del entorno de trabajo

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:44 h (CET)

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:44 h (CET) La decisión de compra o alquiler de un andamio debe adaptarse a las características del lugar de trabajo, puesto que ciertos escenarios son de riesgo para algunos componentes que conforman estas estructuras, según sostienen los expertos de Alufase Que la variedad de andamio tiene que adaptarse al lugar de actuación y no al revés puede parecer una obviedad pero Alufase considera que debe recalcarse esta cuestión para prevenir posibles percances que puedan poner en riesgo la integridad de los operarios que trabajan sobre ellos.

Uno de los ejemplos más relevantes de la necesidad de elegir bien el material que conforma un andamio es la fibra de vidrio, un componente que, por su naturaleza y sus propiedades, pueden emplearse en los escenarios más delicados.

Qué andamio usar en entornos de trabajo de riesgo

Cuando los expertos hablan de entornos de riesgo, se refieren a entornos industriales, instalaciones eléctricas, depuradoras de aguas residuales, puertos marítimos, centros de alta tecnología, refinerías, plataformas químicas, plantas petrolíferas, etc.

Todos estos puntos tienen en común que el riesgo de descarga de tensión es bastante elevado, por lo que es fundamental el uso de un componente aislante que proteja a los trabajadores en caso de cualquier contacto inesperado.

Por qué apostar por la fibra de vidrio en estos supuestos

Algunas de las ventajas del andamio de fibra de vidrio respecto a otras alternativas frecuentes del mercado son las siguientes:

Protección frente a golpes o roces: actúa como aislante ante posibles chispas que puedan saltar en el desempeño del trabajo de los operarios en altura. De esta forma, el riesgo de incendios o explosiones se reduce considerablemente respecto a otras opciones.



Ligereza: otro de los grandes alicientes de estas estructuras es que son compuestos muy ligeros, por lo que su montaje y desmontaje son realmente breves.



Componente muy resistente y robusto: la durabilidad de estas estructuras se basan, en realidad, en la resistencia y solidez de la fibra de vidrio. Por ello, cuentan con una gran protección ante posibles deformaciones.



Dilatación térmica: su capacidad en este sentido también alcanza índices al nivel del acero.

Por tanto, si se va a trabajar en entornos delicados como los mencionados anteriormente, lo mejor es apostar por esta variedad de andamios, aunque, para otros escenarios, también se ofrece en el sector una amplia gama de alternativas, como las elaboradas con aluminio o con acero, también con grandes resultados.

Alufase es una de las firmas líderes a nivel mundial en el diseño, fabricación y venta de andamios de primer nivel, con una reconocida andadura en el sector gracias a su oferta de productos de primera calidad.

