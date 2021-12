Los centros Helen Doron English de España recaudan más de 8.000 kilos para los Bancos de Alimentos

Las academias Helen Doron English han participado en La Gran Recogida de Alimentos 2021 con el objetivo de concienciar a sus alumnos y contribuir para crear una sociedad mejor Helen Doron English, la cadena de franquicias líder en la enseñanza de inglés para niños, organizó una gran campaña de recogida de alimentos en sus academias del 8 al 19 de noviembre, en colaboración con los principales Bancos de Alimentos.

Las academias Helen Doron English de España habilitaron diferentes espacios dónde los alumnos y sus familias podían hacer sus donaciones de alimentos infantiles y básicos: leche, cereales, legumbres, arroz, harina, conservas, pasta, aceite, etc. El objetivo era recaudar variedad además de cantidad.

La franquicia de inglés para niños cuenta con más de 15.000 alumnos repartidos en sus academias de todo el territorio español, y las familias se han volcado en la iniciativa. En palabras de Raffaele Forgione, Country Manager de Helen Doron English España: “La respuesta de nuestra comunidad nos ha sorprendido gratamente. Franquiciados y padres se han volcado en la recogida de alimentos, demostrando que la solidaridad es un valor cada vez más arraigado en nuestra sociedad”.

La iniciativa fue todo un éxito y las academias Helen Doron English de España recaudaron más de 8.000 kilos de alimentos básicos. Con el objetivo de mantener informados y motivados a los participantes, se podía hacer un seguimiento en tiempo real de la cantidad de kilos recogida desde su página web oficial (https://helendoron.es/gran-recogida-de-alimentos-2021/).

El proyecto participará en la campaña internacional “Young Heroes – Be Kind. Pass it On!”

La Gran Recogida de Alimentos realizada en las academias Helen Doron English se apoyaba en la campaña internacional “Young Heroes”, concretamente en el lema “Be Kind. Pass it On!”.

Uno de los valores diferenciales del método Helen Doron English es su apuesta por la educación en valores: “Más que inglés. Valores para la VIDA". La campaña “Young Heroes” (https://www.helendoron.com/youngheroes2021/), es una iniciativa que se ha puesto en marcha desde la sede central de la franquicia, y que anima a los estudiantes a ser amables con todo el mundo y convertirse en héroes con sus acciones, asumiendo la responsabilidad de sus vidas e inspirando a otros.

Para ello, se ha puesto en marcha un concurso en el que un jurado seleccionará los 3 mejores proyectos de todos los países en los que Helen Doron English tiene presencia, y en el que España participará con la acción realizada durante La Gran Recogida de Alimentos 2021. Se seleccionarán tres proyectos, que recibirán un premio económico para promover su causa:

• Primer premio: 5.000 €

• Segundo premio - 2500 €

• Tercer premio - 1.500 €

Los premios serán donados a una organización benéfica o sin fines de lucro registrada, directamente relacionada con el lema de la campaña. Si la iniciativa puesta en marcha en Helen Doron España fuera seleccionada entre las tres mejores, el premio económico se donará en su totalidad al Banco de Alimentos.