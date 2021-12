¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir un despacho de abogados en Málaga? Martín Mingorance lo explica Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:24 h (CET) Los problemas legales han ido aumentando según ha ido evolucionando la sociedad, y contar con un buen abogado capaz de resolver los nuevos conflictos es fundamental Los problemas legales más comunes entre los españoles, las deudas, los divorcios y los despidos, se encuentran entre los tres primeros, según el despacho de abogados en Málaga, Martín Mingorance.

Aunque es cierto que hoy en día con la llegada de Internet se suman a estos problemas legales, los problemas que causan las nuevas tecnologías. Piratería informática, suplantación de identidad en las Redes Sociales etc.

Encontrar un buen abogado que resuelva con éxito los conflictos legales puede resultar complicado, por ello, desde el despacho de abogados de Málaga, Martín Mingorance, dan una serie de pautas para elegir bien.

Experiencia

La experiencia es una base importante en el momento de elegir el abogado ideal. Un letrado experto en una materia específica se desenvuelve con mayor eficiencia porque conoce a la perfección ese universo jurídico.

Proximidad

En ciertos asuntos, es recomendable elegir un abogado o despacho cerca de la localidad en la que se reside. De esta manera, es más sencillo mantener un vínculo estrecho, mantener reuniones personales y armar estrategias conjuntas de manera más cercana.

Referencias

Contar con referencias es de gran ayuda porque se obtiene información del trabajo integral del profesional.

Empatía y confianza

Elegir el abogado en Málagaideal implica tener la confianza suficiente para ofrecer información sensible, tener diálogos claros y honestos. El abogado empático es quien comprende los intereses del cliente y los toma como propios.

El abogado debe saber escuchar e interpretar las necesidades de sus clientes.

El bufete de abogados en Málaga, Martín Mingorance, cuenta con una exitosa trayectoria profesional de más de 30 años asesorando a empresas y particulares. Se trata de uno de los mejores despachos de abogados de la provincia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.