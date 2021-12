Chameleonik, la gama de Tempting Professional que ilumina la noche con sus pigmentos neón Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:32 h (CET) Es la nueva línea vegana de coloración capilar semipermanente que permite crear deslumbrantes colores fantasía, pastel y neón. Los productos están elaborados con aceites 100% de origen natural lo que afianza la marca en su transición hacia la sostenibilidad Barcelona, 1 de diembre de 2021. Pasar desapercibido este fin de año no será fácil con la nueva gama Chameleonik de Tempting Professional, una línea vegana de pigmentos puros sin amoniaco que consigue intensos colores fantasía, delicados pasteles y deslumbrantes neones. Su formulación, libre de siliconas, está fabricada con aceites 100% de origen natural de aguacate, algodón y semilla de amapola que hidratan, nutren y suavizan el cabello, proporcionándole un brillo extraordinario.

El neón, la estrella de este otoño

La línea cuenta con 11 tonos fantasía de pigmentación intensa sin oxidación, complementada con una base neutra para realizar infinidad de delicados tonos pastel. Además, se completa con 4 colores neón especialmente diseñados para aportar luz e intensidad a la noche gracias al brillo de los colores flúor que aparecen bajo la luz ultravioleta.

La línea Chameleonik de Tempting Professional rinde homenaje a las personas que se muestran orgullosas de quienes son, sin pretender gustar a los demás sino gustarse a sí mismas. “Ser únicos y auténticos es parte de nuestra naturaleza, no es una elección sino nuestra forma de entender la vida y el colorista tiene la hermosa tarea de cuidar la esencia de las personas” declara Pere Periche, CEO de la compañía.

Tendencia multicolor

En un mundo de renovación constante se buscan cambios continuos e inmediatos, algo que también sucede en la coloración capilar. Chameleonik está inspirada en esas personas camaleónicas y atrevidas que les gusta cambiar con frecuencia su color de cabello para mantener viva su esencia, espíritu y vitalidad. Esta coloración vanguardista no permanente, se adapta a cada cabello y personalidad, ofreciendo versatilidad a quienes no tienen miedo al cambio.

La nueva gama de Tempting Professional quiere mostrar su admiración por la belleza y es ésta la que ha inspirado a la marca a diseñar productos sostenibles en armonía con las personas, los animales y el entorno. Este cambio de paradigma se enmarca bajo el que será el nuevo concepto de la marca: Beauty Signature, donde próximamente se descubrirá la verdadera esencia de Tempting que nace de la más sincera admiración por la naturaleza y su sabiduría.

De este modo, Periche Profesional da un paso más en su compromiso con la sostenibilidad como ya hizo hace un año con su marca de cuidado personal Welnig Organic, formulada a base de ingredientes orgánicos con un potente efecto desinfectante.

Acerca de Periche Profesional

Nace en 1969 en Barcelona y actualmente es una de las empresas con mayor proyección en el mercado nacional de la cosmética capilar orientado a la peluquería profesional.

En el año 2000 inicia su expansión y actualmente está activo en 17 mercados internacionales entre ellos América Central, Oriente Próximo, Sureste Asiático, Europa y Rusia, siendo este el segundo mercado más potente para la empresa. Hoy la exportación supone un 55% de su facturación total.

Periche Profesional apuesta siempre por las nuevas tecnologías y la innovación y por ello, el departamento de I+D trabaja en la búsqueda constante de ingredientes exclusivos de alta calidad que le permitan siempre estar a la vanguardia en tendencias. Periche Profesional ha logrado los certificados internacionales de calidad (ISO 9001 e ISO 2276) lo que supone un sello de calidad y garantía de todos los productos y tratamientos.

En octubre de 2020 Periche Profesional lanza Welnig Organic, la primera línea vegana, con principios activos orgánicos y de origen natural para el cuidado personal de toda la familia iniciando su incursión en el canal farmacéutico.

