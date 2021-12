El éxito de REAL GROW de BIG® science Emprendedores de Hoy

Una prioridad para un atleta del culturismo es hacer crecer su masa muscular de forma más rápida y eficiente. Persiguiendo esta finalidad, el cuerpo debe contar con los nutrientes y el apoyo necesarios, para lo cual la suplementación se constituye como una opción ideal.

Actualmente, existen alternativas en complementos deportivos sumamente eficientes y naturales. Un ejemplo apropiado en este caso es el REAL GROW de BIG® science, un complemento de origen vegetal formulado a base de beta-ecdisterona, una sustancia anabólica natural que ayuda a optimizar la ganancia de masa muscular en poco tiempo, sin causar ningún tipo de efectos secundarios.

El secreto de los atletas rusos REAL GROW es un complemento alimenticio para atletas de alto rendimiento. Su fórmula es única en el mercado y emplea lo que, durante muchos años, fue el secreto mejor guardado de los mejores atletas olímpicos rusos de finales del siglo XX. Se trata de la ecdisterona, un componente activo responsable de hacer que los músculos crezcan rápidamente de forma eficiente, aumentando la fuerza y optimizando el rendimiento deportivo. Es básicamente un anabólico natural, en el que se encuentra en una concentración del 95%, ejerciendo un efecto de crecimiento del músculo similar al producido por el DHT. Además de estas características, el suplemento también destaca por ser 100% de origen vegetal, por lo que no representa ningún peligro para el deportista, ya que no genera efectos secundarios ni produce alteraciones en el usuario, tal y como sí lo hacen los anabólicos convencionales.

Ingredientes de calidad El principal componente de la fórmula de REAL GROW de BIG® science, además de promover el crecimiento muscular, mejora el estado del sistema cardiovascular, la respuesta inmune y tonifica el cuerpo. Otro de los ingredientes que también incorpora REAL GROW es la piperina, un alcaloide presente de manera natural en la pimienta, que se caracteriza, entre otras cosas, por actuar de manera sinérgica con la ecdisterona, ayudándola a ejercer un efecto significativamente mayor y aumentando, al mismo tiempo, su biodisponibilidad y mejorando su aprovechamiento en el organismo.

El REAL GROW viene en una presentación de cápsulas, cuya dosis recomendada es de 2 cápsulas al día, preferiblemente con las comidas. Con este complemento, los atletas podrán sacar el máximo partido a sus entrenamientos y potenciar, de manera segura y eficiente, el crecimiento de su masa muscular en un menor tiempo.

El equipo de desarrollo Este producto ha sido desarrollado por el Dr. Adrián Díaz y Carlos Mejías, miembros del equipo de desarrollo de BIG® science.

BIG® science también cuenta, en sus equipos de desarrollo, con la Dr. Isabel Viña y Esther Prat, para la línea de productos WOMEN HEALT & CARE y REGULAR LINE de BE ESSENTIAL, respectivamente, y con Roberto Castellano y Sergio Guerrero para la línea de productos BIG. Estos equipos de desarrollo multidisciplinares hacen que la línea de productos de las marcas de Universal Mc Gregor® cubran las necesidades de todos los usuarios y objetivos.

