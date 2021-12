El pan de molde de centeno de calidad de Biopanadería Emprendedores de Hoy

En el ámbito de la panadería, actualmente destacan aquellos productos preparados con masa madre e ingredientes naturales. De esta manera, se aporta energía a la vez que se consigue mejorar el proceso de digestión.

Dentro de esta línea, Biopanadería ofrece una amplia gama de panes de elaboración propia dentro de la que se destaca el pan de molde de centeno. Todas las elaboraciones de esta tienda se realizan con ingredientes limpios, sellados, sin colorantes, conservantes ni derivados de leche o soja. Además, se envasan al vacío para preservar durante más tiempo la calidad del pan.

El centeno es un cereal que beneficia a la salud El pan de molde de centeno horneado en Biopanadería se elabora con harina integral de centeno y masa madre natural del mismo cereal. No tiene ningún tipo de conservante ni añadido químico porque es un producto ecológico, elaborado solo con ingredientes de producción biológica que se presenta en un envase de polipropileno 100 % reciclable.

Este aporta fibras y proteínas sin aumentar la grasa, por lo cual es ideal para dietas y desayunos. Por su capacidad saciante, también satisface el hambre y contribuye a una mejoría física. Al estar compuesto con hidratos de carbono de absorción lenta permite un aporte prolongado de energía.

Por otro lado, es considerado saludable según los reglamentos oficiales por su bajo contenido de grasas saturadas y azúcares. En este sentido, solo posee azúcares naturales y es una fuente de proteínas. Además, cuenta con certificaciones que garantizan que no contiene organismos genéticamente modificados.

El pan de molde de centeno de Biopanadería mejora el movimiento intestinal, la reducción de la diarrea, control del colesterol y la disminución de la ansiedad por la comida. Aporta también vitaminas B y minerales, tanto como ácido fólico, que ayuda a asimilar de mejor manera nutrientes como el hierro y los aminoácidos. De esta forma, se trata de un producto que protege el corazón y la salud cognitiva.

Por otra parte, mejora la circulación y regula el sistema nervioso. Como contiene altas cantidades de ácido linoleico, ayuda a limpiar venas y arterias removiendo toxinas y lípidos. Esto resulta importante para prevenir trastornos como la aterosclerosis, reducir la inflamación asociada a enfermedades cardiovasculares y regular los niveles altos de glucosa.

Productos gourmet, naturales, ecológicos y de alta calidad en Biopanadería El pan de molde de centeno es un producto apto para personas que sufren de intolerancia a la lactosa, ya que no contiene mantequillas ni aceite de palma. El único aceite utilizado en Biopanadería es el de Oliva Virgen Extra de Navarra. El proceso de elaboración de todos los productos es artesanal y por su alta calidad, los panes se consideran como un producto gourmet.

Además, a través de su tienda online, se puede adquirir una gran variedad de productos de repostería y bollería ecológica. Cuenta también con producción de bases de pizza, hogazas, panecillos de hamburguesa y de bocatas.

Por último, dispone de una sección de preparados veganos que incluye pastas y también comercializan harinas de la más alta calidad.

El pan de molde de centeno de Biopanadería es un alimento ecológico y nutritivo que aporta grandes beneficios al cuerpo, satisface y, sobre todo, resulta delicioso.

