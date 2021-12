¿Es posible ahorrar en la factura de gas?, por Energybox Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 11:28 h (CET)

Gracias a un estudio realizado por Fintonic durante el año 2015/16, se pudo determinar que el coste promedio en suministros del hogar asciende hasta los 90 €, incluyendo la electricidad, el agua y el gas. El coste que representan estos servicios para las personas ha hecho que muchos se pregunten si existe la posibilidad de ahorrar en la factura de gas.

La empresa especializada en aplicaciones eléctricas y energéticas Energybox afirma que este ahorro sí es posible, pero que requiere de la asesoría de profesionales que puedan facilitar a las personas los mejores precios y las mejores soluciones del mercado.

¿Cómo se puede ahorrar en las facturas de gas? Aunque parezca una tarea complicada y casi imposible, es posible conseguir un ahorro importante en las facturas de gas si se cuenta con la asesoría y las opciones necesarias. Energybox es una consultora especialista en ahorro energético y facturas de luz y gas, cuyo personal es experto en buscar y encontrar soluciones de ahorro efectivas que se adapten a las necesidades de sus clientes. Su punto fuerte es la optimización de las facturas y, para ello, lleva a cabo una búsqueda exhaustiva en el mercado, con el fin de comparar las diferentes opciones y precios de contratación que ofrecen las principales comercializadoras energéticas de España. Con su trabajo especializado y personalizado, logra que sus clientes reduzcan notablemente el gasto en sus facturas de gas, sin perder los beneficios y comodidades a los que están acostumbrados.

Un servicio integral en función de sus clientes Energybox se caracteriza por prestar un servicio integral, donde no solamente se encarga de presentar una oferta energética idónea y ahorrativa para sus clientes, sino que también ofrece asesoría y respaldo en la ejecución de los contratos y los trámites necesarios. Además, realiza un seguimiento constante de las facturas, con el fin de detectar posibles errores o ineficiencias en el consumo, en cuyo caso, también se encarga de llevar a cabo las reclamaciones. Esta gestión es posible gracias a un software, propiedad de Energybox, que se conecta a las lecturas de las distribuidoras para personalizar las ofertas de acuerdo al perfil de consumo de cada cliente. El software funciona utilizando un algoritmo que permite elegir de manera automática la mejor opción para cada empresa, considerando principalmente su hábito y perfil de consumo, así como un control exhaustivo de los periodos de contratación, teniendo en cuenta la estacionalidad, enlazando su algoritmo con los mercados gasistas MIBGAS (TFF, PVB).

Gracias a Energybox, las facturas de luz y gas ya no serán un dolor de cabeza, las empresas podrán disfrutar de unas coberturas en el suministro de gas que cubra sus necesidades específicas a un menor precio a largo plazo.

