Día internacional del INFLUENCER, nace la Asociación Oficial de Influencers de España INERS

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 12:33 h (CET) Trabajan por el reconocimiento laboral de los Influencers, entre los que se cuentan toda clase de personas, artistas y empresarios creadores de contenidos en las redes sociales. "Si eres influencer, youtuber, tiktoker streamer, etc. entonces, también eres parte de INERS". Ofrecen un lugar en el que respaldarse, comunicar y decidir, hacer que se siga profesionalizando este sector y sobre todo crear una gran comunidad en la que se sientan seguros e identificados INERS es una asociación creada para defender los intereses de todos los influencers, y agruparlos, unificar fuerzas con un organismo que les represente, ayudarles a crecer, profesionalizar el sector, darles visibilidad institucional y garantizar la calidad de los servicios con asesoramiento legal y fiscal, ayuda psicológica, cursos formativos, etc.

Trabajando en aspectos sociales, para que en las redes sociales se fomenten buenos valores, respeto e igualdad. Disponen de expertos profesionales para asesorar y ayudar en distintas áreas, legal, fiscal, formativa, etc. y van a colaborar con las entidades de seguridad del Estado y luchar contra el ciber-acoso, las amenazas, el hackeo y apropiación de cuentas, suplantación de identidad y uso indebido de los nombres de usuario y canales, el desprestigio personal sin pruebas y la difamación.

Quieren dar soporte a todos los influencers y llevar a cabo iniciativas que pudiesen aportar orden y criterio corporativo al sector.

Como objetivos, se han marcado crear un Código Deontológico, el Compendio de Usos y Costumbres, la Guía Fiscal, así como resoluciones expresas en cuanto al encuadramiento en la Seguridad Social, Asesoramiento Fiscal y Contable, Ayuda Psicológica, entre otros servicios.

Asociarse en INERS significa:

Pertenecer y participar de una entidad de referencia y con influencia

Mantenerse proactivo, aunar fuerzas.

Sentirse corporativo

Defender los valores imprescindibles para ejercer con profesionalidad

Ejercer con ética y desde la responsabilidad

Promover la excelencia en los negocios y la creación de valor en el sector

Apostar por el diálogo y por la mejora del sector

Ejercer la profesión desde la competencia leal

Mantener una actitud mediadora ante posibles conflictos "Vamos a formar una estructura común que se encargará de la creación de documentos de contratación actualizados, de la reclamación de impagados, de la defensa ante el uso ilegítimo de los derechos de imagen, copyright y autoría de los contenidos, de la homogeneización en materia de protección de datos, de la localización y borrado de contenidos digitales en el marco de la identidad digital digna y muchas otras cuestiones que facilitan el día a día de los asociados en sus actividades".

"Asimismo tendremos un área social en la que colaboraremos con diversas Instituciones, ONGS o Asociaciones, avanzaremos hacia la integración de los mayores en las redes sociales y ayudaremos a niños desfavorecidos donde los contenidos de los influencers puedan ser parte de una terapia".

Tendrán diversas áreas entre ellas:

Área de noticias sobre todo lo que se relaciona con los influencers y publicarán artículos de colaboradores de temas como fiscalidad, impuestos, derechos, tecnología, darán además pautas, trucos e información para que los asociados puedan crecer.

Área de formación donde podrás inscribirte en cursos sobre todo lo que se relaciona con las redes sociales, que permitan a los asociados poder formarse y mejorar en sus producciones, etc.

Área de descuentos donde pondrán a disposición de los asociados una serie de ofertas y descuentos en productos y servicios que puedan necesitar para desarrollar sus funciones.

Las contribuciones de los asociados facilitan crear una estructura sólida y común que permite trabajar y dar respuesta a las cuestiones y necesidades del sector, actuando como plataforma receptora de todas las manifestaciones, cuestiones o inquietudes que puedan tener los influencers en el marco de la prestación de sus servicios. INERS, se ha constituido como una entidad prestadora de servicios a sus asociados, a los que proporciona instrumentos concretos que podrían quedar lejos de su alcance si no fuese a través de un sistema como el establecido por la Asociación.

