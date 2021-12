Los tutoriales de internet, una fuente de conocimiento para el día a día, por comosaber.online Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 12:40 h (CET) La gente hoy en día busca en internet información sobre los temas más variopintos. A menudo los tutoriales de internet aportan información y soluciones a pequeños problemas cotidianos o preguntas que surgen y que por ser corrientes en las enciclopedias clásicas no recibían la atención merecida ni, por tanto, la respuesta deseada Que el conocimiento y la forma de adquirirlo y traspasarlo de una persona a otra ha cambiado desde que existe internet es una obviedad que a poca gente se le escapa. Si antes se acudía a un diccionario, una enciclopedia o libros y revistas especializados en la cuestión a la que se deseaba dar respuesta, o se consultaba a una persona especialista, hoy en día la primera opción para dar respuesta a muchas preguntas que surgen es acudir a internet.

Las ventajas, en principio, parecen innegables: No es necesario saber dónde buscar la respuesta, ni conocer a la persona adecuada, todas las búsquedas pueden encontrar contestación con un solo click en un mismo lugar, lo cual ahorra mucho trabajo. Además, esa pregunta que se desea responder, puede realizarse desde cualquier lugar en el que se encuentre una persona siempre que cuente con un dispositivo móvil con conexión a internet, con lo que la rapidez en encontrar una respuesta sin necesidad de desplazarse a una biblioteca, por ejemplo, hace que este método sea sin lugar a dudas, el favorito de mucha gente.

Esto ha hecho que los tutoriales hayan proliferado en la red. Igualmente, estos tutoriales a menudo dan respuesta a preguntas que surgen en el día a día y que a menudo no tienen respuesta en los manuales especializados, bien porque se trata de temas muy actuales, sobre los cuales aún no se ha escrito nada, o bien porque son temas tan cotidianos que en su momento nadie pensó en la necesidad de dar una solución o respuesta.

Sin embargo, existe una parte negativa en algunos de estos tutoriales, que es su fiabilidad. Encontrar una buena página de tutoriales de confianza es esencial para no dejarse engañar con datos falsos o propuestas que puedan resultar perjudiciales. Comosaber.online es una página que recopila de forma cuidadosa respuestas y tutoriales de internet sobre multitud de temas que pueden resultar de interés para la gente, con una gran fiabilidad y explicando todo paso a paso y de forma sencilla.

¿Cómo saber si han leído un SMS? o ¿Cómo saber el correo electrónico de Facebook? Son solo algunas de las preguntas a las que se da respuesta en este tipo de tutoriales. Las categorías que se cubren son muchas y variadas, desde trámites, salud, economía y finanzas, hasta temas que tengan que ver con las relaciones, ya sean de amistad o de pareja.

Internet se ha convertido en el consejero fiable al que acudir en momentos de duda, pero recordando que siempre es imprescindible ser cautelosos, ya que se puede dar con información falsa o tendenciosa, por lo que contar con una o varias páginas fiables a las que acudir, es siempre la mejor opción.

