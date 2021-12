10 lecciones de liderazgo para crear futuro

Liderar. Palabra que la RAE define como "dirigir o estar a la cabeza de un grupo". Pero más allá de esta definición, liderar no sólo es estar al mando de una organización. Liderar es empatizar, comunicar, motivar, conocer o descubrir desde diversos puntos de vista, como así se vio el pasado 26 de noviembre en el Summit Canal CEO. Un encuentro protagonizado por 20 altos directivos de referencia en el horizonte empresarial español que reunieron a más de 400 profesionales en Madrid Definir el liderazgo del presente para construir las empresas del futuro fue el gran reto que abordó el Summit Canal CEO, un encuentro para los lideres que quieren redefinir las reglas y perfilar y dibujar el nuevo horizonte empresarial. Para ello el viernes 26 de noviembre reunieron, vía streaming y presencial, a más de 450 directivos en el auditorio de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en una mañana frenética con los CEOs y expertos que mejor representan a la empresa española en la actualidad.

A través de las 10 competencias del líder del futuro (Innovación y Emprendimiento, Diversidad, Experiencia, Sostenibilidad, Sentido del Humor, Transformación, Bienestar y compromiso, Intelecto y Comunicación) pudieron inspirarse hacia una nueva forma de liderazgo.

10 lecciones de liderazgo del Summit Canal CEO:

Las organizaciones necesitan transformarse con propósito

Y uno de los ingredientes para triunfar en el contexto actual y en esa transformación es el talento de las personas. Así lo señalaba José María Palomares, Subdirector General de Negocio de Mutualidad de la Abogacía: “Son las personas las que crean valor y humanizan las marcas”.

El talento existe pero hay que saber gestionarlo

Siguiendo con la estela de José María Palomares, en la mesa de innovación. Juan Lizariturry, Consejero de Netwind Foods, señalaba qué es necesario que las empresas sepan gestionar ese talento con el que cuentan. Para ello, es importante conseguir que el equipo sea feliz en su trabajo. Porque, en palabras de Juan Lizariturry en su intervención “cuando tu consigues que la gente sea feliz en el trabajo te da lo mejor que tiene dentro”.

El propósito tiene que estar siempre presente

Vivir del negocio propio es un gran reto que muchas personas están dispuestas a asumir para cumplir sus sueños. Sin embargo, el emprendimiento no sólo es tener la mejor idea posible. Se trata de una montaña rusa con sus días buenos y malos. Para Eva García, fundadora de WIVI, la idea por la que emprendiste siempre tiene que ser el faro que permita seguir adelante en un mar de dudas: “El propósito te ayuda a pensar porque estas ahí y no tiras la toalla”.

Hay que fomentar una buena cultura corporativa

Si se quieren mejores empresas hay que poner el foco de atención en el equipo humano que las compone. Una organización tiene que ser respetuosa y colaborativa con sus miembros. En este caso, el papel del líder es el de “fomentar una cultura corporativa que pueda facilitar la colaboración y el mutuo respeto y construir una estructura de confianza”. Así lo cree Lorenzo Lorenzo Fiorani, Country Manager de Amplifon en España.

Los más innovadores salen antes de la crisis

Las empresas más innovadoras se recuperan antes de las crisis y tiene un crecimiento mayor. Jorge Martinez-Arroyo, Fundador de Panoramix Ventures y Presidente de la Asociación DEC, subraya en #SummitCanalCEO, además, que esa innovación tiene que ser sistemática y abierta.

El COVID es un acelerador de tendencias

La llegada de la pandemia a nuestras vidas se ha convertido en un impulsor de tendencias. La digitalización, por ejemplo, se ha convertido en un pilar básico de la estrategia empresarial de muchas pymes para poder mantenerse a flote. Tal y como explicaba Fernando Alonso, Director Empresas y Corporaciones BBVA España, no sólo la digitalización se ha visto impulsada. La sostenibilidad también ha ido escalando y está presente en el día a día de muchas personas.

El humor: una ventaja competitiva de las empresas

El sentido del humor mejora el clima laboral de una empresa y cohesiona a los equipos. El humor nos permite que nuestros trabajadores den lo mejor de sí y mejora la comunicación. “El sentido del humor genera un entorno en vuestras organizaciones donde la gente se divierta trabajando puede ser una ventaja competitiva” aseguraba Sergio de la Calle en el Summit Canal CEO.

No crecer es la principal causa de mortalidad de las empresas

Que no exista un crecimiento sostenido en el tiempo se ha convertido en el motivo principal por la que las empresas desaparecen. Tomàs Font, General Manager de Wolters Kluwer Tax & Accounting España matizaba: “no sólo es crecimiento en resultados, si no es crecimiento en capacidades, en talento, en capacidad de comunicación. En fin, crecimiento en el sentido más amplio”.

Dialogar con los empleados...

El feedback con los empleados de la organización es imprescindible para conseguir organizaciones mejores y más productivas. Ese diálogo pasa por sacar lo mejor de ellos, por la colaboración y el espíritu de equipo y superación tal y como explicaba Marta Pérez-Leirós, SVP Talent, Learning, Development & Internal Communication de NH Hotel Group.

… y admirar el talento ajeno

“Es un ejercicio de humildad pero a la vez de inteligencia” decía Ricardo Sánchez Butragueño, CEO de Butragueño & Bottländer al hablar de este asunto. El reconocer el talento de otras personas y admirar, sin egos ni envidias, permite construir mejores empresas y, por tanto, mejores líderes.

Y un aprendizaje extra: La comunicación siempre tiene que ser transparente

Fernando Summers, CEO de Rastreator, habló de como saber comunicar las mejores oportunidades. Para él, la comunicación tiene que ser directa, honesta y, sobre todo transparente. “Es muy importante transmitir que es lo diferencial que tu tienes y que es lo que el usuario está esperando” destacaba.

Intervenciones del Summit Canal CEO:

Juan Carlos Cubeiro " Chief Survival Officer

Visión " José María Palomares, Subdirector General de Negocio de Mutualidad de la Abogacía

José María Palomares, Subdirector General de Negocio de Mutualidad de la Abogacía Innovación " Nacho Villoch, César Tello, DG Adigital, Iván Rodríguez, Fundador de Parclick, Juan Lizariturry, Consejero de NeWind Foods y Paula Gómez, Directora de Operaciones y Desarrollo de Northgate España . Emprendimiento " Johanna Gallo CEO de APlanet, Eva García CEO de WIVI y Fabiene Fourquet, CEO de 2btube.

Nacho Villoch, César Tello, DG Adigital, Iván Rodríguez, Fundador de Parclick, Juan Lizariturry, Consejero de NeWind Foods y Paula Gómez, Directora de Operaciones y Desarrollo de Northgate España Johanna Gallo CEO de APlanet, Eva García CEO de WIVI y Fabiene Fourquet, CEO de 2btube. Diversidad " “El poder de la diferencia” con Lorenzo Fiorani, Country Manager Amplifon España.

con Lorenzo Fiorani, Country Manager Amplifon España. Experiencia " La edad metabólica de la empresa con Jorge Martínez-Arroyo, Presidente de la Asociación DEC.

con Jorge Martínez-Arroyo, Presidente de la Asociación DEC. Sostenibilidad " Fernando Alonso, Director Empresas y Corporaciones BBVA España.

Fernando Alonso, Director Empresas y Corporaciones BBVA España. Sentido del Humor " Sergio de la Calle.

Sergio de la Calle. Transformación " Tomàs Font, DG Wolters Kluwer Tax & Accounting en España.

" Tomàs Font, DG Wolters Kluwer Tax & Accounting en España. Bienestar y Compromiso " Emilio García Perulles, DG Eulen y Marta Pérez-Leirós Senior VP de Talent, Learning & Development, NH Hotel Group

Emilio García Perulles, DG Eulen y Marta Pérez-Leirós Senior VP de Talent, Learning & Development, NH Hotel Group Intelecto " Ricardo Sánchez Butragueño, CEO Butragueño & Bottländer.

Ricardo Sánchez Butragueño, CEO Butragueño & Bottländer. Comunicación " Fernando Summers, CEO de Rastreator. Clausura " Noemí Boza y Manuel Pimentel.

Sobre Canal CEO

Canal CEO es el espacio de inspiración del alto directivo desde 2011. En esta década, ha creado una influyente comunidad orientada a alcanzar el nuevo liderazgo que la sociedad demanda para afrontar la incertidumbre y el proceso de transformación que se está viviendo. Para ello, en torno a contenidos exclusivos y experiencias genera un potente networking para el cambio.

